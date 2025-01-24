https://ria.ru/20250124/vsu-1995293566.html
ВСУ за неделю потеряли до 1680 военных в зоне действия группировки "Юг"
ВСУ за неделю потеряли до 1680 военных в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 24.01.2025
ВСУ за неделю потеряли до 1680 военных в зоне действия группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за неделю до 1680 военнослужащих, семь бронемашин, 13 складов боеприпасов,... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:23:00+03:00
2025-01-24T12:23:00+03:00
2025-01-24T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854233979_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_08495e42c2487d433848e33a8906ee2c.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за неделю до 1680 военнослужащих, семь бронемашин, 13 складов боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, за неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1680 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая М113 и HMMWV производства США, 21 автомобиль, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и 13 складов боеприпасов.
https://ria.ru/20250124/vsu-1995259036.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854233979_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_67ce070d0ae158935ed825f45fe5f692.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за неделю потеряли до 1680 военных в зоне действия группировки "Юг"
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли до 1680 военных и 13 складов боеприпасов