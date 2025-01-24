https://ria.ru/20250124/vsu-1995293566.html

ВСУ за неделю потеряли до 1680 военных в зоне действия группировки "Юг"

ВСУ за неделю потеряли до 1680 военных в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 24.01.2025

ВСУ за неделю потеряли до 1680 военных в зоне действия группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за неделю до 1680 военнослужащих, семь бронемашин, 13 складов боеприпасов,... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T12:23:00+03:00

2025-01-24T12:23:00+03:00

2025-01-24T12:23:00+03:00

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за неделю до 1680 военнослужащих, семь бронемашин, 13 складов боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, за неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1680 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая М113 и HMMWV производства США, 21 автомобиль, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и 13 складов боеприпасов.

https://ria.ru/20250124/vsu-1995259036.html

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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)