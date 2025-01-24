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ВСУ за неделю потеряли свыше 4 тысяч военных в зоне действий "Центра"
ВСУ за неделю потеряли свыше 4 тысяч военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 24.01.2025
ВСУ за неделю потеряли свыше 4 тысяч военных в зоне действий "Центра"
Киев за неделю потерял более 4050 военнослужащих и два танка в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:14:00+03:00
2025-01-24T12:14:00+03:00
2025-01-24T12:17:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Киев за неделю потерял более 4050 военнослужащих и два танка в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение подразделениям тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии, трех бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 4050 военнослужащих, два танка, 28 боевых бронированных машин, в том числе семь бронетранспортеров М113 производства США, бронетранспортер Pasi финского производства, бронеавтомобиль VAB производства Франции и американская боевая бронированная машина HMMWV. Уничтожены 46 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке ведомства.
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вооруженные силы украины, россия, киев, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за неделю потеряли свыше 4 тысяч военных в зоне действий "Центра"
Потери ВСУ за неделю в зоне действий "Центра" составили свыше 4050 солдат