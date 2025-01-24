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ВСУ за неделю потеряли свыше 4 тысяч военных в зоне действий "Центра"

ВСУ за неделю потеряли свыше 4 тысяч военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 24.01.2025

ВСУ за неделю потеряли свыше 4 тысяч военных в зоне действий "Центра"

Киев за неделю потерял более 4050 военнослужащих и два танка в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T12:14:00+03:00

2025-01-24T12:14:00+03:00

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вооруженные силы украины

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киев

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Киев за неделю потерял более 4050 военнослужащих и два танка в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение подразделениям тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии, трех бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 4050 военнослужащих, два танка, 28 боевых бронированных машин, в том числе семь бронетранспортеров М113 производства США, бронетранспортер Pasi финского производства, бронеавтомобиль VAB производства Франции и американская боевая бронированная машина HMMWV. Уничтожены 46 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке ведомства.

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вооруженные силы украины, россия, киев, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)