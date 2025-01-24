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ВСУ за неделю потеряли свыше 4 тысяч военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 24.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 24.01.2025 (обновлено: 12:17 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/vsu-1995290757.html
ВСУ за неделю потеряли свыше 4 тысяч военных в зоне действий "Центра"
ВСУ за неделю потеряли свыше 4 тысяч военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 24.01.2025
ВСУ за неделю потеряли свыше 4 тысяч военных в зоне действий "Центра"
Киев за неделю потерял более 4050 военнослужащих и два танка в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:14:00+03:00
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вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
киев
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Киев за неделю потерял более 4050 военнослужащих и два танка в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение подразделениям тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии, трех бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 4050 военнослужащих, два танка, 28 боевых бронированных машин, в том числе семь бронетранспортеров М113 производства США, бронетранспортер Pasi финского производства, бронеавтомобиль VAB производства Франции и американская боевая бронированная машина HMMWV. Уничтожены 46 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке ведомства.
https://ria.ru/20250124/podpole-1995236366.html
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вооруженные силы украины, россия, киев, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за неделю потеряли свыше 4 тысяч военных в зоне действий "Центра"

Потери ВСУ за неделю в зоне действий "Центра" составили свыше 4050 солдат

© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Киев за неделю потерял более 4050 военнослужащих и два танка в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение подразделениям тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии, трех бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 4050 военнослужащих, два танка, 28 боевых бронированных машин, в том числе семь бронетранспортеров М113 производства США, бронетранспортер Pasi финского производства, бронеавтомобиль VAB производства Франции и американская боевая бронированная машина HMMWV. Уничтожены 46 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияКиевУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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