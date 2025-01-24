https://ria.ru/20250124/vsu-1995263014.html

ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области

ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 24.01.2025

ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 30 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T09:54:00+03:00

2025-01-24T09:54:00+03:00

2025-01-24T09:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 24 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 30 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 11 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за сутки под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Днепряны, Казачьи Лагеря, Алешки, Великая Лепетиха, Таврийск, Новая Каховка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Саги.

https://ria.ru/20250123/vsu-1995225803.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины