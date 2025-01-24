https://ria.ru/20250124/vsu-1995259036.html
Рогов рассказал о потерях ВСУ в Великой Новоселке
Рогов рассказал о потерях ВСУ в Великой Новоселке - РИА Новости, 24.01.2025
Рогов рассказал о потерях ВСУ в Великой Новоселке
Командование ВСУ фактически списало свой гарнизон в поселке Великая Новоселка на западе ДНР, приказав до последнего удерживать позиции, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T09:27:00+03:00
2025-01-24T09:27:00+03:00
2025-01-24T09:27:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Командование ВСУ фактически списало свой гарнизон в поселке Великая Новоселка на западе ДНР, приказав до последнего удерживать позиции, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что командование российской группировки войск выдвинуло 110-й бригаде ВСУ, находящейся в Великой Новоселке, ультиматум о сдаче в плен. "Командование ВСУ фактически списало свой гарнизон и обрекло на верную гибель. Все четыре запроса 110-й бригады о выходе из поселка были отклонены, взамен этого дан приказ до последнего удерживать позиции, чтобы затем объявить их пропавшими без вести или самовольно оставившими части и не платить выплаты их будущим вдовам, а также родным и близким", - сказал Рогов. По его данным, гарнизон в Великой Новоселке находится в окружении, оттуда практически уже не выбраться. Основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ там перерезан. Великая Новоселка расположена на стыке ДНР и Запорожской области. В селе находится крупный командный и логистический пункт противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о потерях ВСУ в Великой Новоселке
Рогов: ВСУ списали гарнизон в Великой Новоселке, приказав удерживать позиции