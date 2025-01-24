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Рогов: ВС России сорвали переброску техники ВСУ на Запорожском фронте
Рогов: ВС России сорвали переброску техники ВСУ на Запорожском фронте - РИА Новости, 24.01.2025
Рогов: ВС России сорвали переброску техники ВСУ на Запорожском фронте
Российская фронтовая авиация и артиллерия нанесли серию ударов на двух участках Запорожской линии фронта, сорвали переброску военной техники противника, сообщил РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T08:12:00+03:00
2025-01-24T08:12:00+03:00
2025-01-24T08:12:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Российская фронтовая авиация и артиллерия нанесли серию ударов на двух участках Запорожской линии фронта, сорвали переброску военной техники противника, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наша фронтовая авиация и артиллерия нанесли превентивные удары в районе Малой Токмачки и Каменского, сорвав переброску военной техники ВСУ на передовую. Удары были успешными и результативными", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов: ВС России сорвали переброску техники ВСУ на Запорожском фронте
Рогов: ВС России сорвали переброску военной техники ВСУ на Запорожском фронте