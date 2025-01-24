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Рогов: ВС России сорвали переброску техники ВСУ на Запорожском фронте - РИА Новости, 24.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:12 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/vsu-1995252987.html
Рогов: ВС России сорвали переброску техники ВСУ на Запорожском фронте
Рогов: ВС России сорвали переброску техники ВСУ на Запорожском фронте - РИА Новости, 24.01.2025
Рогов: ВС России сорвали переброску техники ВСУ на Запорожском фронте
Российская фронтовая авиация и артиллерия нанесли серию ударов на двух участках Запорожской линии фронта, сорвали переброску военной техники противника, сообщил РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T08:12:00+03:00
2025-01-24T08:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
днепр (город)
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Российская фронтовая авиация и артиллерия нанесли серию ударов на двух участках Запорожской линии фронта, сорвали переброску военной техники противника, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наша фронтовая авиация и артиллерия нанесли превентивные удары в районе Малой Токмачки и Каменского, сорвав переброску военной техники ВСУ на передовую. Удары были успешными и результативными", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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в мире, россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов: ВС России сорвали переброску техники ВСУ на Запорожском фронте

Рогов: ВС России сорвали переброску военной техники ВСУ на Запорожском фронте

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Российская фронтовая авиация и артиллерия нанесли серию ударов на двух участках Запорожской линии фронта, сорвали переброску военной техники противника, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наша фронтовая авиация и артиллерия нанесли превентивные удары в районе Малой Токмачки и Каменского, сорвав переброску военной техники ВСУ на передовую. Удары были успешными и результативными", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьДнепр (город)Владимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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