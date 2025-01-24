https://ria.ru/20250124/vs-1995385119.html

Украинского пулеметчика будут судить за расстрел трех российских бойцов

Украинского пулеметчика будут судить за расстрел трех российских бойцов - РИА Новости, 24.01.2025

Украинского пулеметчика будут судить за расстрел трех российских бойцов

Украинский пулеметчик Александр Гусак, расстрелявший трех солдат ВС РФ и взятый в плен в Курской области, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T18:27:00+03:00

2025-01-24T18:27:00+03:00

2025-01-24T18:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

владимир путин

валерий герасимов

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинский пулеметчик Александр Гусак, расстрелявший трех солдат ВС РФ и взятый в плен в Курской области, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "ГВСУ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении солдата 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Александра Гусака, обвиняемого в совершении террористического акта на территории Курской области... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По данным следствия, 28 августа 2024 года Гусак в составе подразделений ВСУ, будучи вооруженным, в целях совершения теракта незаконно пересек госграницу РФ в Курской области. Подчеркивается, что в Кореневском районе Гусак расстрелял из пулемета трех безоружных российских военнослужащих, которые не оказывали сопротивления. Подчеркивается, что в ходе боевых действий Гусак был задержан военнослужащими ВС РФ. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 54 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин также заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250124/flag-1995280185.html

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россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины