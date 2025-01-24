https://ria.ru/20250124/vs-1995378038.html
Российские бойцы установили триколор в Великой Новоселке в ДНР
Российские бойцы установили триколор в Великой Новоселке в ДНР - РИА Новости, 24.01.2025
Российские бойцы установили триколор в Великой Новоселке в ДНР
Российские военные установили российский флаг на одном из зданий в центре Великой Новоселки — последнего крупного рубежа ВСУ на Южнодонецком направлении,... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:54:00+03:00
2025-01-24T17:54:00+03:00
2025-01-24T19:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995379385_196:110:1250:703_1920x0_80_0_0_a3c43a6e760a51a0f176a74494d2886f.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российские военные установили российский флаг на одном из зданий в центре Великой Новоселки — последнего крупного рубежа ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.Министерство опубликовало кадры боевой работы штурмовых подразделений в населенном пункте Великая Новоселка в ДНР."Военнослужащие группировки войск "Восток" установили российский флаг на одном из отбитых у врага зданий в центре населенного пункта", — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что Великая Новоселка — это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на Южнодонецком направлении.
https://ria.ru/20250124/novoselka-1995377258.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995379385_161:0:1098:703_1920x0_80_0_0_d1331a2406f890a7a69843e78612e8a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы установили триколор в Великой Новоселке в ДНР
ВС России установили триколор в центре Великой Новоселки в ДНР