https://ria.ru/20250124/vs-1995378038.html

Российские бойцы установили триколор в Великой Новоселке в ДНР

Российские бойцы установили триколор в Великой Новоселке в ДНР - РИА Новости, 24.01.2025

Российские бойцы установили триколор в Великой Новоселке в ДНР

Российские военные установили российский флаг на одном из зданий в центре Великой Новоселки — последнего крупного рубежа ВСУ на Южнодонецком направлении,... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T17:54:00+03:00

2025-01-24T17:54:00+03:00

2025-01-24T19:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российские военные установили российский флаг на одном из зданий в центре Великой Новоселки — последнего крупного рубежа ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.Министерство опубликовало кадры боевой работы штурмовых подразделений в населенном пункте Великая Новоселка в ДНР."Военнослужащие группировки войск "Восток" установили российский флаг на одном из отбитых у врага зданий в центре населенного пункта", — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что Великая Новоселка — это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на Южнодонецком направлении.

https://ria.ru/20250124/novoselka-1995377258.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины