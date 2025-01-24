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Российские бойцы установили триколор в Великой Новоселке в ДНР - РИА Новости, 24.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 24.01.2025 (обновлено: 19:14 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/vs-1995378038.html
Российские бойцы установили триколор в Великой Новоселке в ДНР
Российские бойцы установили триколор в Великой Новоселке в ДНР - РИА Новости, 24.01.2025
Российские бойцы установили триколор в Великой Новоселке в ДНР
Российские военные установили российский флаг на одном из зданий в центре Великой Новоселки — последнего крупного рубежа ВСУ на Южнодонецком направлении,... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:54:00+03:00
2025-01-24T19:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российские военные установили российский флаг на одном из зданий в центре Великой Новоселки — последнего крупного рубежа ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.Министерство опубликовало кадры боевой работы штурмовых подразделений в населенном пункте Великая Новоселка в ДНР."Военнослужащие группировки войск "Восток" установили российский флаг на одном из отбитых у врага зданий в центре населенного пункта", — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что Великая Новоселка — это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на Южнодонецком направлении.
https://ria.ru/20250124/novoselka-1995377258.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы установили триколор в Великой Новоселке в ДНР

ВС России установили триколор в центре Великой Новоселки в ДНР

© РИА НовостиРоссийские бойцы подняли флаг РФ в Великой Новоселке на западе ДНР
Российские бойцы подняли флаг РФ в Великой Новоселке на западе ДНР - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости
Российские бойцы подняли флаг РФ в Великой Новоселке на западе ДНР
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российские военные установили российский флаг на одном из зданий в центре Великой Новоселки — последнего крупного рубежа ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.
Министерство опубликовало кадры боевой работы штурмовых подразделений в населенном пункте Великая Новоселка в ДНР.
"Военнослужащие группировки войск "Восток" установили российский флаг на одном из отбитых у врага зданий в центре населенного пункта", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Великая Новоселка — это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на Южнодонецком направлении.
Российским штурмовым подразделениям удалось рассечь Великую Новоселку на две части - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
ВС России удалось рассечь Великую Новоселку на две части
Вчера, 17:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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