https://ria.ru/20250124/voz-1995315958.html

ВОЗ сократит расходы после заявления Трампа о выходе из организации

ВОЗ сократит расходы после заявления Трампа о выходе из организации - РИА Новости, 24.01.2025

ВОЗ сократит расходы после заявления Трампа о выходе из организации

Всемирная организация здравоохранения (Politico) сократит свои расходы, приостановит найм сотрудников и переведет заседания в онлайн-формат после того, как в... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T13:41:00+03:00

2025-01-24T13:41:00+03:00

2025-01-24T13:41:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (Politico) сократит свои расходы, приостановит найм сотрудников и переведет заседания в онлайн-формат после того, как в США объявили о выходе из организации, сообщает издание Politico со ссылкой на внутренний документ. В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указы о выходе страны из ВОЗ и Парижского соглашения по климату. "Как вы знаете, Соединенные Штаты Америки объявили о том, что намерены выйти из ВОЗ. Мы сожалеем об этом решении и надеемся на то, что новая администрация пересмотрит его. Это объявление обострило наше финансовое положение... (ВОЗ - ред.) приостанавливает набор сотрудников во всех сферах, кроме самых важных... (и - ред.) значительно сокращает расходы на поездки", - приводит Politico слова главы организации Тедроса Гебрейесуса в письме, обращенном к сотрудникам ВОЗ. Кроме того, все заседания ВОЗ теперь будут проводиться в онлайн-формате, за исключением редких случаев, а миссии по предоставлению технической поддержки другим странам должны быть "ограничены самыми важными". Среди других мер экономии - ограничение замены IT-оборудования, пересмотр основных контрактов, приостановка ремонта офисов и вложений капитала организации.

https://ria.ru/20250122/voz-1994941074.html

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в мире, сша, дональд трамп, воз