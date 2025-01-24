Военный из Тульской области получил срок за самовольное оставление службы
Военный из Тульской области получил шесть лет за самовольное оставление службы
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ТУЛА, 24 янв – РИА Новости. Военнослужащего из Тульской области лишили свободны на шесть лет за самовольное оставление места службы в период мобилизации, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем Telegram-канале.
"Судом установлено, что 19 ноября 2022 года Фролов Н.Е. в период мобилизации, без стечения тяжелых жизненных обстоятельств и каких-либо уважительных причин, самовольно покинул место военной службы. Он убыл к месту своего проживания на территорию Тульской области, где стал проводить время по своему усмотрению, уклоняясь от исполнения обязанностей военной службы, имея реальную возможность продолжить ее прохождение", - говорится в сообщении.
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По информации Тульского гарнизонного военного суда, 7 февраля 2024 года местонахождение мужчины установили и вернули в воинскую часть. В судебном заседании он признал свою вину и раскаялся.
"Приговором суда Фролов Н.Е. признан виновным в совершении преступления, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе региональной судебной системы.
Уточняется, что осужденного взяли под стражу в зале суда, ранее ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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