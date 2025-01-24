https://ria.ru/20250124/voennyy-1995373611.html

Военный из Тульской области получил срок за самовольное оставление службы

Военный из Тульской области получил срок за самовольное оставление службы - РИА Новости, 24.01.2025

Военный из Тульской области получил срок за самовольное оставление службы

Военнослужащего из Тульской области лишили свободны на шесть лет за самовольное оставление места службы в период мобилизации, сообщила объединенная пресс-служба РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T17:37:00+03:00

2025-01-24T17:37:00+03:00

2025-01-24T17:37:00+03:00

происшествия

тульская область

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ТУЛА, 24 янв – РИА Новости. Военнослужащего из Тульской области лишили свободны на шесть лет за самовольное оставление места службы в период мобилизации, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем Telegram-канале. "Судом установлено, что 19 ноября 2022 года Фролов Н.Е. в период мобилизации, без стечения тяжелых жизненных обстоятельств и каких-либо уважительных причин, самовольно покинул место военной службы. Он убыл к месту своего проживания на территорию Тульской области, где стал проводить время по своему усмотрению, уклоняясь от исполнения обязанностей военной службы, имея реальную возможность продолжить ее прохождение", - говорится в сообщении. По информации Тульского гарнизонного военного суда, 7 февраля 2024 года местонахождение мужчины установили и вернули в воинскую часть. В судебном заседании он признал свою вину и раскаялся. "Приговором суда Фролов Н.Е. признан виновным в совершении преступления, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе региональной судебной системы. Уточняется, что осужденного взяли под стражу в зале суда, ранее ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

https://ria.ru/20240624/arest-1955118383.html

https://ria.ru/20240410/boets-1938994061.html

тульская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тульская область