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Военный из Тульской области получил срок за самовольное оставление службы - РИА Новости, 24.01.2025
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17:37 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/voennyy-1995373611.html
Военный из Тульской области получил срок за самовольное оставление службы
Военный из Тульской области получил срок за самовольное оставление службы - РИА Новости, 24.01.2025
Военный из Тульской области получил срок за самовольное оставление службы
Военнослужащего из Тульской области лишили свободны на шесть лет за самовольное оставление места службы в период мобилизации, сообщила объединенная пресс-служба РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:37:00+03:00
2025-01-24T17:37:00+03:00
происшествия
тульская область
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ТУЛА, 24 янв – РИА Новости. Военнослужащего из Тульской области лишили свободны на шесть лет за самовольное оставление места службы в период мобилизации, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем Telegram-канале. "Судом установлено, что 19 ноября 2022 года Фролов Н.Е. в период мобилизации, без стечения тяжелых жизненных обстоятельств и каких-либо уважительных причин, самовольно покинул место военной службы. Он убыл к месту своего проживания на территорию Тульской области, где стал проводить время по своему усмотрению, уклоняясь от исполнения обязанностей военной службы, имея реальную возможность продолжить ее прохождение", - говорится в сообщении. По информации Тульского гарнизонного военного суда, 7 февраля 2024 года местонахождение мужчины установили и вернули в воинскую часть. В судебном заседании он признал свою вину и раскаялся. "Приговором суда Фролов Н.Е. признан виновным в совершении преступления, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе региональной судебной системы. Уточняется, что осужденного взяли под стражу в зале суда, ранее ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
https://ria.ru/20240624/arest-1955118383.html
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происшествия, тульская область
Происшествия, Тульская область
Военный из Тульской области получил срок за самовольное оставление службы

Военный из Тульской области получил шесть лет за самовольное оставление службы

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ТУЛА, 24 янв – РИА Новости. Военнослужащего из Тульской области лишили свободны на шесть лет за самовольное оставление места службы в период мобилизации, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем Telegram-канале.
"Судом установлено, что 19 ноября 2022 года Фролов Н.Е. в период мобилизации, без стечения тяжелых жизненных обстоятельств и каких-либо уважительных причин, самовольно покинул место военной службы. Он убыл к месту своего проживания на территорию Тульской области, где стал проводить время по своему усмотрению, уклоняясь от исполнения обязанностей военной службы, имея реальную возможность продолжить ее прохождение", - говорится в сообщении.
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По информации Тульского гарнизонного военного суда, 7 февраля 2024 года местонахождение мужчины установили и вернули в воинскую часть. В судебном заседании он признал свою вину и раскаялся.
"Приговором суда Фролов Н.Е. признан виновным в совершении преступления, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе региональной судебной системы.
Уточняется, что осужденного взяли под стражу в зале суда, ранее ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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