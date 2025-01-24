Опасная прогулка: какие правила поведения на водоемах зимой стоит знать
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМужчины ходят по замерзшему пруду в парке Дружбы в Москве
Мужчины ходят по замерзшему пруду в парке Дружбы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. С наступлением зимы многие москвичи спешат покататься на коньках на водоеме, половить рыбу на покрытой льдом реке и многое другое. Однако в этом сезоне зима очень теплая, поэтому горожанам следует помнить, что выход на тонкий лед может быть рискованным и опасным для здоровья. Специалисты Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ДГОЧСиПБ) города Москвы поделились с РИА Новости основными правилами безопасности и поведения на льду, а также рассказали, как в столице спасают провалившихся в холодную воду.
Проверка на прочность
В холодное время года на смену купающимся в городских водоемах людям приходят любители активного и экстремального зимнего отдыха. Но такие увлечения могут быть опасными для жизни и здоровья, поэтому требуют еще большего внимания Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (ГКУ "МГПСС").
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПоказательные учения в поселении Клёновское по предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций и катастроф в связи с пропуском весеннего половодья на территории Москвы
Показательные учения в поселении Клёновское по предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций и катастроф в связи с пропуском весеннего половодья на территории Москвы. Архивное фото
Некоторые люди предпочитают сократить путь до своей цели и перейти через заледенелые пруды или озера в парках. Но этого делать категорически не рекомендуется. Лучше потратить немного больше времени на свой путь, но не подвергать жизнь опасности.
Однако, если вы все же оказались на льду водоема, то сначала следует проверить лед на прочность. Для этого нужно найти длинную палку или ветку и простукивать ею поверхность перед каждым следующим шагом.
Также важно обратить внимание на внешний вид ледовой корки. Она должна быть прозрачно-голубой или же иметь темно-зеленый оттенок. А вот при виде желтого или темно-серого оттенка лучше не рисковать.
Относительно безопасным для выхода жителей считается лед не менее 7 сантиметров, а для катания на коньках и лыжах он должен быть уже не менее 13 сантиметров. Но определить толщину визуально очень сложно, поэтому следует учитывать температуру на улице. Если она часто переходит с плюса на минус, лучше не ходить на водоемы, ведь лед будет тонким и хрупким. Прочный лед может сформироваться при температуре от минус 10 градусов, которая держится больше двух недель.
При переходе через заледеневший водоем следует избегать мест с подтеками и разводами других цветов. Такое изменение оттенков может говорить о том, что лед поменял свою структуру и стал пористым, рыхлым, слоистым, поэтому уже небезопасен. Также следует обходить участки, где бьют подводные ключи, скапливаются лужи или торчат водоросли.
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Зимний спорт на водоемах
Помимо прочности ледяной корки на водоемах, стоит обратить внимание на знаки, которые запрещают выходить на лед и кататься на лыжах, коньках, тюбинге по рекам, озерам. Следует помнить, что прибрежная территория таких мест не оснащена необходимой инфраструктурой для безопасного катания и занятий зимними видами спорта. Это значит, что там можно сломать оборудование или даже получить серьезную травму.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЛюди катаются на коньках, ватрушках и сванках на Мещерском пруду в Московской области
Люди катаются на коньках, ватрушках и сванках на Мещерском пруду в Московской области. Архивное фото
Для зимних видов спорта лучше выбирать специально отведенные под соответствующий досуг зоны: районные катки, оборудованные лыжные трассы, безопасные горки для тюбинга. На этих участках внимательно следят за содержанием покрытий и проводят своевременную уборку снега, а также дежурят специалисты, способные при необходимости оказать первую медицинскую помощь.
Кроме того, на утвержденных объектах зимнего отдыха предусмотрена вся необходимая инфраструктура для комфортного времяпрепровождения: освещение, пункты проката спортивного инвентаря, точки оказания первой медицинской помощи, теплые раздевалки, общественные туалеты и павильоны питания.
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Спасательный патруль
Специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (ГКУ "МГПСС") регулярно патрулируют городские водоемы как в летний, так и в зимний сезон. Крупные водные артерии столицы осматривают экипажи на судах на воздушной подушке и аэролодках, а для контроля ледовой обстановки они используют специальное оборудование, проводят бурение лунок.
Конечно, спасатели постоянно мониторят обстановку. Также часто о происшествиях им сообщают сами очевидцы.
Конечно, спасатели постоянно мониторят обстановку. Также часто о происшествиях им сообщают сами очевидцы.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЛюди катаются на коньках и ватрушках на Мещерском пруду в Московской области
Люди катаются на коньках и ватрушках на Мещерском пруду в Московской области. Архивное фото
Московские спасатели объезжают водоемы в зонах своей ответственности на подвижных спасательных постах, которые оборудованы необходимым инвентарем для оказания помощи: носилками, концами Александрова, спасательными кругами и жилетами, гидрокостюмами для водолазов.
Во время патрулирования специалисты не только проводят визуальный осмотр вверенных им участков, но и активно взаимодействуют с горожанами. Например, спасатели организуют профилактические беседы с рыбаками, владельцами собак, детьми и отдыхающими у воды. Они рассказывают горожанам как избежать провала в полынью и что делать, если это все-таки произошло. Во время патрулирования спасатели раздают отдыхающим информационные листовки, где прописаны все основные правила безопасности нахождения у воды и на льду. Пренебрегать рекомендациями спасателей не стоит, важно запомнить информацию, ведь она может спасти кому-то жизнь.
Быстрое спасение
Если все же произошла неприятная ситуация, лед треснул, а человек упал в воду, то пострадавшему нельзя паниковать. Важно сразу попытаться зацепиться за его кромку и подать сигнал о помощи: начать кричать и размахивать руками.
При наличии с собой палки для простукивания льда, можно ее использовать для спасения. Ветку следует расположить перпендикулярно полынье и попытаться выбраться из воды. Важно помнить, что вставать на ноги и идти в полный рост рядом с полыньей запрещено во избежание новых несчастных случаев, лучше перекатываться по ледяному покрову.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастники мастер-класса от спасателей МЧС по оказанию помощи тонущему на реке Казанка
Участники мастер-класса от спасателей МЧС по оказанию помощи тонущему на реке Казанка. Архивное фото
Как только вы очутились на берегу, сразу начинайте разогревать организм, чтобы не допустить переохлаждения. Если есть кровотечение (например, из-за того, что голыми руками вы цеплялись за острую кромку льда), то необходимо попытаться его остановить. По возможности снимите с себя всю мокрую, стесняющую движения одежду. Разогреть тело можно с помощью физических нагрузок: приседаний, отжиманий, бега, растираний. Вместе с этим продолжайте кричать и подавать сигналы о помощи.
Также нужно попытаться позвонить по телефону, если, конечно, он в рабочем состоянии, и у вас есть возможность быстро набрать единый номер экстренных служб "112" или попросить об этом очевидцев.
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