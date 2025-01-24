https://ria.ru/20250124/vodoemy-1995196326.html

Опасная прогулка: какие правила поведения на водоемах зимой стоит знать

Опасная прогулка: какие правила поведения на водоемах зимой стоит знать - РИА Новости, 24.01.2025

Опасная прогулка: какие правила поведения на водоемах зимой стоит знать

С наступлением зимы многие москвичи спешат покататься на коньках на водоеме, половить рыбу на покрытой льдом реке и многое другое. Однако в этом сезоне зима... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T09:00:00+03:00

2025-01-24T09:00:00+03:00

2025-01-24T09:00:00+03:00

москва

безопасность

зима

лед

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. С наступлением зимы многие москвичи спешат покататься на коньках на водоеме, половить рыбу на покрытой льдом реке и многое другое. Однако в этом сезоне зима очень теплая, поэтому горожанам следует помнить, что выход на тонкий лед может быть рискованным и опасным для здоровья. Специалисты Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ДГОЧСиПБ) города Москвы поделились с РИА Новости основными правилами безопасности и поведения на льду, а также рассказали, как в столице спасают провалившихся в холодную воду.Проверка на прочностьВ холодное время года на смену купающимся в городских водоемах людям приходят любители активного и экстремального зимнего отдыха. Но такие увлечения могут быть опасными для жизни и здоровья, поэтому требуют еще большего внимания Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (ГКУ "МГПСС").Некоторые люди предпочитают сократить путь до своей цели и перейти через заледенелые пруды или озера в парках. Но этого делать категорически не рекомендуется. Лучше потратить немного больше времени на свой путь, но не подвергать жизнь опасности.Однако, если вы все же оказались на льду водоема, то сначала следует проверить лед на прочность. Для этого нужно найти длинную палку или ветку и простукивать ею поверхность перед каждым следующим шагом.Также важно обратить внимание на внешний вид ледовой корки. Она должна быть прозрачно-голубой или же иметь темно-зеленый оттенок. А вот при виде желтого или темно-серого оттенка лучше не рисковать.При переходе через заледеневший водоем следует избегать мест с подтеками и разводами других цветов. Такое изменение оттенков может говорить о том, что лед поменял свою структуру и стал пористым, рыхлым, слоистым, поэтому уже небезопасен. Также следует обходить участки, где бьют подводные ключи, скапливаются лужи или торчат водоросли.Зимний спорт на водоемахПомимо прочности ледяной корки на водоемах, стоит обратить внимание на знаки, которые запрещают выходить на лед и кататься на лыжах, коньках, тюбинге по рекам, озерам. Следует помнить, что прибрежная территория таких мест не оснащена необходимой инфраструктурой для безопасного катания и занятий зимними видами спорта. Это значит, что там можно сломать оборудование или даже получить серьезную травму.Для зимних видов спорта лучше выбирать специально отведенные под соответствующий досуг зоны: районные катки, оборудованные лыжные трассы, безопасные горки для тюбинга. На этих участках внимательно следят за содержанием покрытий и проводят своевременную уборку снега, а также дежурят специалисты, способные при необходимости оказать первую медицинскую помощь.Кроме того, на утвержденных объектах зимнего отдыха предусмотрена вся необходимая инфраструктура для комфортного времяпрепровождения: освещение, пункты проката спортивного инвентаря, точки оказания первой медицинской помощи, теплые раздевалки, общественные туалеты и павильоны питания.Спасательный патрульСпециалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (ГКУ "МГПСС") регулярно патрулируют городские водоемы как в летний, так и в зимний сезон. Крупные водные артерии столицы осматривают экипажи на судах на воздушной подушке и аэролодках, а для контроля ледовой обстановки они используют специальное оборудование, проводят бурение лунок. Конечно, спасатели постоянно мониторят обстановку. Также часто о происшествиях им сообщают сами очевидцы.Московские спасатели объезжают водоемы в зонах своей ответственности на подвижных спасательных постах, которые оборудованы необходимым инвентарем для оказания помощи: носилками, концами Александрова, спасательными кругами и жилетами, гидрокостюмами для водолазов.Во время патрулирования специалисты не только проводят визуальный осмотр вверенных им участков, но и активно взаимодействуют с горожанами. Например, спасатели организуют профилактические беседы с рыбаками, владельцами собак, детьми и отдыхающими у воды. Они рассказывают горожанам как избежать провала в полынью и что делать, если это все-таки произошло. Во время патрулирования спасатели раздают отдыхающим информационные листовки, где прописаны все основные правила безопасности нахождения у воды и на льду. Пренебрегать рекомендациями спасателей не стоит, важно запомнить информацию, ведь она может спасти кому-то жизнь.Быстрое спасениеЕсли все же произошла неприятная ситуация, лед треснул, а человек упал в воду, то пострадавшему нельзя паниковать. Важно сразу попытаться зацепиться за его кромку и подать сигнал о помощи: начать кричать и размахивать руками.При наличии с собой палки для простукивания льда, можно ее использовать для спасения. Ветку следует расположить перпендикулярно полынье и попытаться выбраться из воды. Важно помнить, что вставать на ноги и идти в полный рост рядом с полыньей запрещено во избежание новых несчастных случаев, лучше перекатываться по ледяному покрову.Как только вы очутились на берегу, сразу начинайте разогревать организм, чтобы не допустить переохлаждения. Если есть кровотечение (например, из-за того, что голыми руками вы цеплялись за острую кромку льда), то необходимо попытаться его остановить. По возможности снимите с себя всю мокрую, стесняющую движения одежду. Разогреть тело можно с помощью физических нагрузок: приседаний, отжиманий, бега, растираний. Вместе с этим продолжайте кричать и подавать сигналы о помощи.Также нужно попытаться позвонить по телефону, если, конечно, он в рабочем состоянии, и у вас есть возможность быстро набрать единый номер экстренных служб "112" или попросить об этом очевидцев.

https://realty.ria.ru/20220201/led-1770312510.html

https://realty.ria.ru/20211102/spasateli-1757344197.html

https://realty.ria.ru/20250108/spasatel-1990779537.html

https://realty.ria.ru/20201225/spasateli-1587292541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, безопасность, зима, лед