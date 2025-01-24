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Врач рассказала, сколько воды нужно пить зимой - РИА Новости, 24.01.2025
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03:07 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/voda-1995239626.html
Врач рассказала, сколько воды нужно пить зимой
Врач рассказала, сколько воды нужно пить зимой - РИА Новости, 24.01.2025
Врач рассказала, сколько воды нужно пить зимой
Около 0,7-1,2 литра воды в день рекомендуется пить в холодное время года, а также не пытаться без естественной потребности выпивать по два литра в день, иначе... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T03:07:00+03:00
2025-01-24T03:07:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Около 0,7-1,2 литра воды в день рекомендуется пить в холодное время года, а также не пытаться без естественной потребности выпивать по два литра в день, иначе это может привести к повышению давления и головным болям, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина. "В среднем в холодное время года нужно пить 0,7-1,2 литра в день, летом - 1,2-1,7 литра, а определить более точную дозу поможет диетолог", - сказала Калошина. Эндокринолог рекомендовала пить воду по потребности, не "вливать в себя заветных два литра" и помнить, что ежедневная норма высчитывается индивидуально и зависит от образа жизни, характера работы и других факторов. "Более того, если пить воду неправильно, повысится нагрузка на почки, повысится объем циркулирующей крови, а это, в свою очередь, может привести к повышению внутричерепного давления, головным болям", - добавила собеседник.
https://ria.ru/20250123/banany-1995061190.html
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общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Врач рассказала, сколько воды нужно пить зимой

Врач Калошина: зимой нужно пить 0,7-1,2 литра воды в день

© Fotolia / Kurgu128Водитель открывает бутылку воды за рулем
Водитель открывает бутылку воды за рулем - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Fotolia / Kurgu128
Водитель открывает бутылку воды за рулем. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Около 0,7-1,2 литра воды в день рекомендуется пить в холодное время года, а также не пытаться без естественной потребности выпивать по два литра в день, иначе это может привести к повышению давления и головным болям, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина.
"В среднем в холодное время года нужно пить 0,7-1,2 литра в день, летом - 1,2-1,7 литра, а определить более точную дозу поможет диетолог", - сказала Калошина.
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Эндокринолог рекомендовала пить воду по потребности, не "вливать в себя заветных два литра" и помнить, что ежедневная норма высчитывается индивидуально и зависит от образа жизни, характера работы и других факторов.
"Более того, если пить воду неправильно, повысится нагрузка на почки, повысится объем циркулирующей крови, а это, в свою очередь, может привести к повышению внутричерепного давления, головным болям", - добавила собеседник.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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