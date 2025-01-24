https://ria.ru/20250124/voda-1995239626.html

Врач рассказала, сколько воды нужно пить зимой

Врач рассказала, сколько воды нужно пить зимой - РИА Новости, 24.01.2025

Врач рассказала, сколько воды нужно пить зимой

Около 0,7-1,2 литра воды в день рекомендуется пить в холодное время года, а также не пытаться без естественной потребности выпивать по два литра в день, иначе... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T03:07:00+03:00

2025-01-24T03:07:00+03:00

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общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Около 0,7-1,2 литра воды в день рекомендуется пить в холодное время года, а также не пытаться без естественной потребности выпивать по два литра в день, иначе это может привести к повышению давления и головным болям, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина. "В среднем в холодное время года нужно пить 0,7-1,2 литра в день, летом - 1,2-1,7 литра, а определить более точную дозу поможет диетолог", - сказала Калошина. Эндокринолог рекомендовала пить воду по потребности, не "вливать в себя заветных два литра" и помнить, что ежедневная норма высчитывается индивидуально и зависит от образа жизни, характера работы и других факторов. "Более того, если пить воду неправильно, повысится нагрузка на почки, повысится объем циркулирующей крови, а это, в свою очередь, может привести к повышению внутричерепного давления, головным болям", - добавила собеседник.

https://ria.ru/20250123/banany-1995061190.html

https://ria.ru/20250116/sochetanie-1756387174.html

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общество, московская область (подмосковье)