Орбан оценил ущерб Венгрии от антироссийских санкций
Орбан: Венгрия потеряла более 18 миллиардов евро из-за антироссийских санкций
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 янв — РИА Новости. Венгрия потеряла более 18 миллиардов евро из-за антироссийских санкций, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Санкциями у нас отобрали 7500 миллиардов форинтов (18,3 миллиарда евро. — Прим. ред.). Сейчас на повестке дня вопрос о продлении санкций. И я нажал ручной тормоз и попросил европейских лидеров понять, что так продолжать нельзя, заставлять платить Венгрию сумму такого размера. Разумеется, это и угроза для других, это их проблема, не наша, не моя, не венгерского государства", — сказал политик.
ЕС ввел 15 пакетов рестрикций против Москвы, их необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Следующая такая процедура должна состояться в конце января.
Орбан добавил, что никогда не поддерживал санкционную политику Евросоюза, но ранее не ветировал принятие новых пакетов, чтобы "не нарушать единство" сообщества, а оговаривал исключения для Будапешта.
На прошлой неделе венгерский премьер заявил, что со вступлением в должность президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха, поэтому Евросоюзу пора "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с Россией без них.
Орбан подчеркивал, что ограничения в отношении Москвы не принесли положительного эффекта, поскольку они не положили конец конфликту на Украине, а сама Европа не смогла заменить энергоресурсы.
В России не раз отмечали, что страна справляется с санкционным давлением недружественных государств. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.