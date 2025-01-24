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Орбан оценил ущерб Венгрии от антироссийских санкций - РИА Новости, 24.01.2025
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10:31 24.01.2025 (обновлено: 11:28 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/vengriya-1995273551.html
Орбан оценил ущерб Венгрии от антироссийских санкций
Орбан оценил ущерб Венгрии от антироссийских санкций - РИА Новости, 24.01.2025
Орбан оценил ущерб Венгрии от антироссийских санкций
Венгрия потеряла более 18 миллиардов евро из-за антироссийских санкций, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T10:31:00+03:00
2025-01-24T11:28:00+03:00
венгрия
россия
будапешт
виктор орбан
санкции в отношении россии
в мире
дональд трамп
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БУДАПЕШТ, 24 янв — РИА Новости. Венгрия потеряла более 18 миллиардов евро из-за антироссийских санкций, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Санкциями у нас отобрали 7500 миллиардов форинтов (18,3 миллиарда евро. — Прим. ред.). Сейчас на повестке дня вопрос о продлении санкций. И я нажал ручной тормоз и попросил европейских лидеров понять, что так продолжать нельзя, заставлять платить Венгрию сумму такого размера. Разумеется, это и угроза для других, это их проблема, не наша, не моя, не венгерского государства", — сказал политик.Орбан добавил, что никогда не поддерживал санкционную политику Евросоюза, но ранее не ветировал принятие новых пакетов, чтобы "не нарушать единство" сообщества, а оговаривал исключения для Будапешта.На прошлой неделе венгерский премьер заявил, что со вступлением в должность президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха, поэтому Евросоюзу пора "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с Россией без них.Орбан подчеркивал, что ограничения в отношении Москвы не принесли положительного эффекта, поскольку они не положили конец конфликту на Украине, а сама Европа не смогла заменить энергоресурсы.В России не раз отмечали, что страна справляется с санкционным давлением недружественных государств. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
https://ria.ru/20250123/vengriya-1995129338.html
https://ria.ru/20250123/vengriya-1995098775.html
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венгрия, россия, будапешт, виктор орбан, санкции в отношении россии, в мире, дональд трамп
Венгрия, Россия, Будапешт, Виктор Орбан, Санкции в отношении России, В мире, Дональд Трамп
Орбан оценил ущерб Венгрии от антироссийских санкций

Орбан: Венгрия потеряла более 18 миллиардов евро из-за антироссийских санкций

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 янв — РИА Новости. Венгрия потеряла более 18 миллиардов евро из-за антироссийских санкций, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Санкциями у нас отобрали 7500 миллиардов форинтов (18,3 миллиарда евро. — Прим. ред.). Сейчас на повестке дня вопрос о продлении санкций. И я нажал ручной тормоз и попросил европейских лидеров понять, что так продолжать нельзя, заставлять платить Венгрию сумму такого размера. Разумеется, это и угроза для других, это их проблема, не наша, не моя, не венгерского государства", — сказал политик.
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ЕС ввел 15 пакетов рестрикций против Москвы, их необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Следующая такая процедура должна состояться в конце января.

Орбан добавил, что никогда не поддерживал санкционную политику Евросоюза, но ранее не ветировал принятие новых пакетов, чтобы "не нарушать единство" сообщества, а оговаривал исключения для Будапешта.
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На прошлой неделе венгерский премьер заявил, что со вступлением в должность президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха, поэтому Евросоюзу пора "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с Россией без них.
Орбан подчеркивал, что ограничения в отношении Москвы не принесли положительного эффекта, поскольку они не положили конец конфликту на Украине, а сама Европа не смогла заменить энергоресурсы.
В России не раз отмечали, что страна справляется с санкционным давлением недружественных государств. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
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