https://ria.ru/20250124/vengriya-1995273551.html

Орбан оценил ущерб Венгрии от антироссийских санкций

Орбан оценил ущерб Венгрии от антироссийских санкций - РИА Новости, 24.01.2025

Орбан оценил ущерб Венгрии от антироссийских санкций

Венгрия потеряла более 18 миллиардов евро из-за антироссийских санкций, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T10:31:00+03:00

2025-01-24T10:31:00+03:00

2025-01-24T11:28:00+03:00

венгрия

россия

будапешт

виктор орбан

санкции в отношении россии

в мире

дональд трамп

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БУДАПЕШТ, 24 янв — РИА Новости. Венгрия потеряла более 18 миллиардов евро из-за антироссийских санкций, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Санкциями у нас отобрали 7500 миллиардов форинтов (18,3 миллиарда евро. — Прим. ред.). Сейчас на повестке дня вопрос о продлении санкций. И я нажал ручной тормоз и попросил европейских лидеров понять, что так продолжать нельзя, заставлять платить Венгрию сумму такого размера. Разумеется, это и угроза для других, это их проблема, не наша, не моя, не венгерского государства", — сказал политик.Орбан добавил, что никогда не поддерживал санкционную политику Евросоюза, но ранее не ветировал принятие новых пакетов, чтобы "не нарушать единство" сообщества, а оговаривал исключения для Будапешта.На прошлой неделе венгерский премьер заявил, что со вступлением в должность президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха, поэтому Евросоюзу пора "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с Россией без них.Орбан подчеркивал, что ограничения в отношении Москвы не принесли положительного эффекта, поскольку они не положили конец конфликту на Украине, а сама Европа не смогла заменить энергоресурсы.В России не раз отмечали, что страна справляется с санкционным давлением недружественных государств. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.

https://ria.ru/20250123/vengriya-1995129338.html

https://ria.ru/20250123/vengriya-1995098775.html

https://ria.ru/20250112/sanktsii-1993381653.html

венгрия

россия

будапешт

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венгрия, россия, будапешт, виктор орбан, санкции в отношении россии, в мире, дональд трамп