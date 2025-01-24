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В Вашингтоне на марше противников абортов выступили Трамп и Вэнс
В Вашингтоне на марше противников абортов выступили Трамп и Вэнс - РИА Новости, 24.01.2025
В Вашингтоне на марше противников абортов выступили Трамп и Вэнс
В американской столице прошел многотысячный марш противников абортов, на котором выступили президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T23:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. В американской столице прошел многотысячный марш противников абортов, на котором выступили президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие высокопоставленные республиканцы, передает корреспондент РИА Новости. Вопрос права на прерывание беременности является одним из камней преткновения во внутренней политике США между республиканцами, преимущественно выступающими против абортов, и демократами, настаивающими на федеральном закреплении права на аборт. "Я также положу конец использованию правоохранительных органов в качестве оружия против верующих американцев и освобождаю христиан и активистов движения "про лайф", которые подвергались преследованиям со стороны режима Байдена", - заявил Трамп в видеообращении к участникам марша. На марше, где, по словам организаторов, было более 150 тысяч человек, также выступил спикер палаты представителей США Майк Джонсон, лидер большинства в сенате Джон Тун, губернатор Флориды Рон ДеСантис.
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в мире, сша, флорида, дональд трамп, майк джонсон, рон десантис
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Майк Джонсон, Рон Десантис
В Вашингтоне на марше противников абортов выступили Трамп и Вэнс
В Вашингтоне прошел марш противников абортов с участием Трампа и Вэнса