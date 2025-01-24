https://ria.ru/20250124/ukraina-1995294023.html

Украина в 2024 году побила рекорд по импорту электроэнергии, заявили в Раде

Украина в 2024 году побила рекорд по импорту электроэнергии, заявили в Раде - РИА Новости, 24.01.2025

Украина в 2024 году побила рекорд по импорту электроэнергии, заявили в Раде

Украина в прошлом году импортировала рекордный с 2014 года объем электроэнергии - 4,5 миллиона МВт.ч, экспорт же стал минимальным за этот период, заявила... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T12:39:00+03:00

2025-01-24T12:39:00+03:00

2025-01-24T12:39:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украина в прошлом году импортировала рекордный с 2014 года объем электроэнергии - 4,5 миллиона МВт.ч, экспорт же стал минимальным за этот период, заявила депутат Верховной рады Нина Южанина. "Импорт электроэнергии (на Украину - ред.) в 2024 году стал самым большим с 2014 года - почти 4,5 миллиона МВт.ч, а экспорт снизился до исторически минимального уровня за это время - почти до 350 тысяч МВт.ч", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Южаниной. Согласно данным Южаниной, наибольший объем электроэнергии поставили Украине Венгрия и Словакия: 38,4% (1,7 миллиона МВт.ч) и 23,4% (1,04 миллиона МВт.ч) от общего объема. Польша поставила Украине 636,6 тысячи МВт.ч электроэнергии, или 14,3% от общего объема. По словам Южаниной, импорт электроэнергии на Украину останавливался всего на два дня за весь год. Владимир Зеленский в июне 2024 года на конференции по восстановлению Украины в Берлине сообщал, что на Украине уничтожено 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. Он также заявлял, что Украина в 2024 году сумеет создать мощности для генерации 1 ГВт. В конце года депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что Украина создала мощности для генерации электроэнергии объемом всего от 0,1 до 0,3 ГВт вместо анонсированных 1 ГВт.

https://ria.ru/20250118/ukraina-1994411013.html

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верховная рада украины, нина южанина, владимир зеленский, украина, венгрия, словакия, жкх, в мире