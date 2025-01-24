https://ria.ru/20250124/ukraina-1995241846.html

Запад на Украине занимался черной трансплантологией, заявила Захарова

Запад на Украине занимался черной трансплантологией, заявила Захарова - РИА Новости, 24.01.2025

Запад на Украине занимался черной трансплантологией, заявила Захарова

Запад на Украине занимался любимым развлечением - "черной трансплантологией", об этом свидетельствует найденные в местах боев тела украинских военных с явными... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T04:03:00+03:00

2025-01-24T04:03:00+03:00

2025-01-24T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

сумская область

курская область

мария захарова

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Запад на Украине занимался любимым развлечением - "черной трансплантологией", об этом свидетельствует найденные в местах боев тела украинских военных с явными признаками того, что были вырезаны органы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Дело в том, что это не только факты, которые свидетельствуют о том, что на Украине, в частности на местах и в местах проведения боев и нахождения военнослужащих (Вооруженных сил Украины) ВСУ и их вооруженных батальонов, нацбатальонов, находили тела и останки людей с явными признаками того, что были вырезаны органы... Опять же, Запад использовал любимое для себя развлечение, а именно "черную трансплантологию", - заявила она газете "Известия". Захарова добавила, что "под эгидой министерства здравоохранения Украины были развернуты пентагоновские лаборатории", где, по ее словам, "узаконили беззаконие". Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что украинская сторона постепенно превращалась в полигон для экспериментов "с биолабораторией и черной трансплантологией". Она также отметила, что Украина "пробила дно", занявшись "черной трансплантологией". "Вот этот самый расходный материал, в который превратились граждане Украины для киевского режима, для (Владимира) Зеленского, он, собственно говоря, и был стимулирован или он был необходим тем, кто, видимо, исчерпал подобные возможности в районе Балкан и им потребовались вот новые доноры", - добавила Захарова. В сентябре прошлого года координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал РИА Новости, что многие украинские раненые поступают в госпитали без почки. Он же в августе того же года сообщал, что иностранные медики, предположительно, западные "черные" трансплантологи, были замечены в Сумской области на фоне новых потерь ВСУ после сорванной попытки атаковать Курскую область: о появлении иностранных врачей рассказали их украинские коллеги. До этого на территории города Северодонецка, который до лета 2022 года контролировала украинская армия, нашли свидетельства работы черных трансплантологов в рядах ВСУ, в том числе документы. В 2021 году на Украине приняли закон о трансплантации, упрощающий процедуру изъятия органов у умерших, не дававших прижизненного согласия на донорство.

https://ria.ru/20250124/plen-1995241530.html

https://ria.ru/20250124/gosduma-1995238140.html

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украина, сумская область, курская область, мария захарова, сергей лебедев, вооруженные силы украины