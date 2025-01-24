https://ria.ru/20250124/ugol-1995263874.html
В Приднестровье в феврале закончится уголь, заявил Красносельский
В Приднестровье в феврале закончится уголь, заявил Красносельский - РИА Новости, 24.01.2025
В Приднестровье в феврале закончится уголь, заявил Красносельский
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что уголь закончится в регионе к середине февраля и он полностью лишится... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T09:59:00+03:00
2025-01-24T09:59:00+03:00
2025-01-24T10:18:00+03:00
экономика
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что уголь закончится в регионе к середине февраля и он полностью лишится энергоресурсов."У нас Молдавская ГРЭС работает на угле на сегодняшний день, вырабатывая электроэнергию для Приднестровья. Запасов - максимум где-то до 16-17 февраля... Больше угля нет и не будет", - сказал Красносельский.По его оценке, после этого Приднестровье останется без электроэнергии. "Решение надо принимать срочно", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250121/pmr-1994884967.html
приднестровская молдавская республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский
Экономика, Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский
В Приднестровье в феврале закончится уголь, заявил Красносельский
Красносельский: в Приднестровье к середине февраля закончится уголь