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В Приднестровье в феврале закончится уголь, заявил Красносельский - РИА Новости, 24.01.2025
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09:59 24.01.2025 (обновлено: 10:18 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/ugol-1995263874.html
В Приднестровье в феврале закончится уголь, заявил Красносельский
В Приднестровье в феврале закончится уголь, заявил Красносельский - РИА Новости, 24.01.2025
В Приднестровье в феврале закончится уголь, заявил Красносельский
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что уголь закончится в регионе к середине февраля и он полностью лишится... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T09:59:00+03:00
2025-01-24T10:18:00+03:00
экономика
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что уголь закончится в регионе к середине февраля и он полностью лишится энергоресурсов."У нас Молдавская ГРЭС работает на угле на сегодняшний день, вырабатывая электроэнергию для Приднестровья. Запасов - максимум где-то до 16-17 февраля... Больше угля нет и не будет", - сказал Красносельский.По его оценке, после этого Приднестровье останется без электроэнергии. "Решение надо принимать срочно", - подчеркнул он.
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экономика, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский
Экономика, Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский
В Приднестровье в феврале закончится уголь, заявил Красносельский

Красносельский: в Приднестровье к середине февраля закончится уголь

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУгольный разрез
Угольный разрез - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что уголь закончится в регионе к середине февраля и он полностью лишится энергоресурсов.
"У нас Молдавская ГРЭС работает на угле на сегодняшний день, вырабатывая электроэнергию для Приднестровья. Запасов - максимум где-то до 16-17 февраля... Больше угля нет и не будет", - сказал Красносельский.
По его оценке, после этого Приднестровье останется без электроэнергии. "Решение надо принимать срочно", - подчеркнул он.
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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21 января, 20:02
 
ЭкономикаПриднестровская Молдавская РеспубликаВадим Красносельский
 
 
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