Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Уфы задержали двадцать три авиарейса - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/ufa-1995319459.html
В аэропорту Уфы задержали двадцать три авиарейса
В аэропорту Уфы задержали двадцать три авиарейса - РИА Новости, 24.01.2025
В аэропорту Уфы задержали двадцать три авиарейса
Двадцать три авиарейса на прилёт и вылет задержаны в аэропорту Уфы из-за ограничений на полеты, следует из онлайн-табло уфимского авиаузла. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T13:36:00+03:00
2025-01-24T13:36:00+03:00
уфа
тбилиси
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
УФА, 24 янв - РИА Новости. Двадцать три авиарейса на прилёт и вылет задержаны в аэропорту Уфы из-за ограничений на полеты, следует из онлайн-табло уфимского авиаузла. Ранее сообщалось, что в аэропорту Уфы второй раз за день ввели ограничения на полеты для обеспечения мер авиационной безопасности. Рейсы будут выполняться после снятия ограничений. По данным онлайн-табло аэропорта, на вылет из Уфы задержаны 10 самолётов, на прилёт - 13. Среди задержанных на прилет авиарейсов есть один международный - из Тбилиси.
https://ria.ru/20250124/samara-1995254327.html
уфа
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
уфа, тбилиси, происшествия
Уфа, Тбилиси, Происшествия
В аэропорту Уфы задержали двадцать три авиарейса

В аэропорту Уфы задержали двадцать три авиарейса из-за ограничений на полеты

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 24 янв - РИА Новости. Двадцать три авиарейса на прилёт и вылет задержаны в аэропорту Уфы из-за ограничений на полеты, следует из онлайн-табло уфимского авиаузла.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Уфы второй раз за день ввели ограничения на полеты для обеспечения мер авиационной безопасности. Рейсы будут выполняться после снятия ограничений.
По данным онлайн-табло аэропорта, на вылет из Уфы задержаны 10 самолётов, на прилёт - 13. Среди задержанных на прилет авиарейсов есть один международный - из Тбилиси.
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты
08:27
 
УфаТбилисиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала