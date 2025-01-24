https://ria.ru/20250124/ufa-1995319459.html
В аэропорту Уфы задержали двадцать три авиарейса
В аэропорту Уфы задержали двадцать три авиарейса - РИА Новости, 24.01.2025
В аэропорту Уфы задержали двадцать три авиарейса
Двадцать три авиарейса на прилёт и вылет задержаны в аэропорту Уфы из-за ограничений на полеты, следует из онлайн-табло уфимского авиаузла. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T13:36:00+03:00
2025-01-24T13:36:00+03:00
2025-01-24T13:36:00+03:00
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УФА, 24 янв - РИА Новости. Двадцать три авиарейса на прилёт и вылет задержаны в аэропорту Уфы из-за ограничений на полеты, следует из онлайн-табло уфимского авиаузла. Ранее сообщалось, что в аэропорту Уфы второй раз за день ввели ограничения на полеты для обеспечения мер авиационной безопасности. Рейсы будут выполняться после снятия ограничений. По данным онлайн-табло аэропорта, на вылет из Уфы задержаны 10 самолётов, на прилёт - 13. Среди задержанных на прилет авиарейсов есть один международный - из Тбилиси.
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уфа, тбилиси, происшествия
Уфа, Тбилиси, Происшествия
В аэропорту Уфы задержали двадцать три авиарейса
В аэропорту Уфы задержали двадцать три авиарейса из-за ограничений на полеты