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В Уфе мужчина ранил другого ножом на почве ревности - РИА Новости, 24.01.2025
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08:33 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/ufa-1995255052.html
В Уфе мужчина ранил другого ножом на почве ревности
В Уфе мужчина ранил другого ножом на почве ревности - РИА Новости, 24.01.2025
В Уфе мужчина ранил другого ножом на почве ревности
Полиция ищет уфимца, который ранил ножом другого на почве ревности, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T08:33:00+03:00
2025-01-24T08:33:00+03:00
происшествия
уфа
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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УФА, 24 янв - РИА Новости. Полиция ищет уфимца, который ранил ножом другого на почве ревности, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. В соцсетях публикуют видео инцидента, снятое очевидцем из окна дома. По кадрам видно, что в ночное время во дворе среди припаркованных автомобилей несколько мужчин устроили потасовку. На следующих кадрах - один мужчина лежит на снегу, а другие участники драки уезжают на машине. Сообщается, что ножевое ранение получили двое мужчин. "Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции №3 УМВД России по городу Уфе. По предварительным данным, конфликт произошел на почве ревности. Личность нападавшего установлена, полицейскими принимаются меры по установлению его местонахождения", - рассказали РИА Новости в пресс-службе башкирской полиции.
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происшествия, уфа, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Уфа, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Уфе мужчина ранил другого ножом на почве ревности

В Уфе полиция ищет мужчину, из ревности ранившего ножом оппонента

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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УФА, 24 янв - РИА Новости. Полиция ищет уфимца, который ранил ножом другого на почве ревности, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
В соцсетях публикуют видео инцидента, снятое очевидцем из окна дома. По кадрам видно, что в ночное время во дворе среди припаркованных автомобилей несколько мужчин устроили потасовку. На следующих кадрах - один мужчина лежит на снегу, а другие участники драки уезжают на машине. Сообщается, что ножевое ранение получили двое мужчин.
"Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции №3 УМВД России по городу Уфе. По предварительным данным, конфликт произошел на почве ревности. Личность нападавшего установлена, полицейскими принимаются меры по установлению его местонахождения", - рассказали РИА Новости в пресс-службе башкирской полиции.
Суд - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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ПроисшествияУфаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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