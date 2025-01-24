https://ria.ru/20250124/ufa-1995255052.html

В Уфе мужчина ранил другого ножом на почве ревности

В Уфе мужчина ранил другого ножом на почве ревности - РИА Новости, 24.01.2025

В Уфе мужчина ранил другого ножом на почве ревности

Полиция ищет уфимца, который ранил ножом другого на почве ревности, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T08:33:00+03:00

2025-01-24T08:33:00+03:00

2025-01-24T08:33:00+03:00

происшествия

уфа

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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УФА, 24 янв - РИА Новости. Полиция ищет уфимца, который ранил ножом другого на почве ревности, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. В соцсетях публикуют видео инцидента, снятое очевидцем из окна дома. По кадрам видно, что в ночное время во дворе среди припаркованных автомобилей несколько мужчин устроили потасовку. На следующих кадрах - один мужчина лежит на снегу, а другие участники драки уезжают на машине. Сообщается, что ножевое ранение получили двое мужчин. "Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции №3 УМВД России по городу Уфе. По предварительным данным, конфликт произошел на почве ревности. Личность нападавшего установлена, полицейскими принимаются меры по установлению его местонахождения", - рассказали РИА Новости в пресс-службе башкирской полиции.

https://ria.ru/20240402/sud-1937237045.html

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происшествия, уфа, министерство внутренних дел рф (мвд россии)