https://ria.ru/20250124/turtsiya-1995405481.html

В Турции из-под завалов обрушившегося дома извлекли двух человек

В Турции из-под завалов обрушившегося дома извлекли двух человек - РИА Новости, 24.01.2025

В Турции из-под завалов обрушившегося дома извлекли двух человек

Спасатели извлекли из-под завалов дома, обрушившегося в турецкой Конье, двух человек, ведутся поиски еще пяти, сообщил в пятницу губернатор провинции Ибрагим... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T21:18:00+03:00

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СТАМБУЛ, 24 янв - РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов дома, обрушившегося в турецкой Конье, двух человек, ведутся поиски еще пяти, сообщил в пятницу губернатор провинции Ибрагим Акын.Ранее в пятницу четырехэтажный дом обрушился в турецкой провинции Конья, причина неизвестна."Два человека спасены из-под завалов. Все усилия спасателей направлены на спасение пяти человек, которые, предположительно, под завалами", - цитирует гостелеканал TRT Haber губернатора.

https://ria.ru/20250124/turtsiya-1995397521.html

конья (провинция)

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в мире, конья (провинция), турция