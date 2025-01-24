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В ЦБ рассказали, как охладить спрос потребителей - РИА Новости, 24.01.2025
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01:42 24.01.2025 (обновлено: 02:33 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/tsb-1995236178.html
В ЦБ рассказали, как охладить спрос потребителей
В ЦБ рассказали, как охладить спрос потребителей - РИА Новости, 24.01.2025
В ЦБ рассказали, как охладить спрос потребителей
Ключевая ставка должна долгое время быть намного выше не только текущей инфляции, но и высоких инфляционных ожиданий, заявили в Банке России в ответ на вопрос... РИА Новости, 24.01.2025
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ключевая ставка должна долгое время быть намного выше не только текущей инфляции, но и высоких инфляционных ожиданий, заявили в Банке России в ответ на вопрос подписчика канала в Telegram. "Только в этом случае потребители будут сберегать дополнительные доходы, а не полностью тратить их сейчас", — пояснили в ЦБ. Как отметил регулятор, сейчас спрос гораздо выше возможностей экономики, поэтому необходимо проводить жесткую монетарную политику. В Банке России напомнили, что в предыдущих случаях такие меры принимались из-за временных внешних шоков, поэтому ставка на высоком уровне сохранялась недолго.
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экономика, цены на нефть, центральный банк рф (цб рф), telegram
Экономика, Цены на нефть, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Telegram
В ЦБ рассказали, как охладить спрос потребителей

ЦБ объяснил необходимость высокой ключевой ставки потребительским спросом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Банка России на улице Неглинная в Москве
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Банка России на улице Неглинная в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ключевая ставка должна долгое время быть намного выше не только текущей инфляции, но и высоких инфляционных ожиданий, заявили в Банке России в ответ на вопрос подписчика канала в Telegram.
«
"Только в этом случае потребители будут сберегать дополнительные доходы, а не полностью тратить их сейчас", — пояснили в ЦБ.
Как отметил регулятор, сейчас спрос гораздо выше возможностей экономики, поэтому необходимо проводить жесткую монетарную политику. В Банке России напомнили, что в предыдущих случаях такие меры принимались из-за временных внешних шоков, поэтому ставка на высоком уровне сохранялась недолго.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
15:05
 
ЭкономикаЦены на нефтьЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Telegram
 
 
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