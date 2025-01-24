https://ria.ru/20250124/tsb-1995236178.html
В ЦБ рассказали, как охладить спрос потребителей
В ЦБ рассказали, как охладить спрос потребителей - РИА Новости, 24.01.2025
В ЦБ рассказали, как охладить спрос потребителей
Ключевая ставка должна долгое время быть намного выше не только текущей инфляции, но и высоких инфляционных ожиданий, заявили в Банке России в ответ на вопрос... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T01:42:00+03:00
2025-01-24T01:42:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ключевая ставка должна долгое время быть намного выше не только текущей инфляции, но и высоких инфляционных ожиданий, заявили в Банке России в ответ на вопрос подписчика канала в Telegram. "Только в этом случае потребители будут сберегать дополнительные доходы, а не полностью тратить их сейчас", — пояснили в ЦБ. Как отметил регулятор, сейчас спрос гораздо выше возможностей экономики, поэтому необходимо проводить жесткую монетарную политику. В Банке России напомнили, что в предыдущих случаях такие меры принимались из-за временных внешних шоков, поэтому ставка на высоком уровне сохранялась недолго.
https://ria.ru/20250124/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, цены на нефть, центральный банк рф (цб рф), telegram
Экономика, Цены на нефть, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Telegram
В ЦБ рассказали, как охладить спрос потребителей
ЦБ объяснил необходимость высокой ключевой ставки потребительским спросом