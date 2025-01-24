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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.01.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T03:15:00+03:00
2025-01-24T03:15:00+03:00
2025-01-24T03:15:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. По данным ресурса, сигнал тревоги прозвучал в Киеве в 3.03 мск. Кроме того, в Киевской области воздушная тревога звучит с 2.26 мск. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве власти объявили воздушную тревогу