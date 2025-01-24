https://ria.ru/20250124/trevoga-1995238671.html

В Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.01.2025

В Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Киевской области и еще семи регионах Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T02:47:00+03:00

2025-01-24T02:47:00+03:00

2025-01-24T02:47:00+03:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киевской области и еще семи регионах Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также в Черкасском и Золотоношском районах Черкасской области Украины. Сигнал прозвучал в промежутке с 22.16 мск четверга по 2.26 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250124/sobyanin-1995236595.html

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киевская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины