Рейтинг@Mail.ru
В США выдвинули неожиданные требования по Украине - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:03 24.01.2025 (обновлено: 11:06 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/trebovaniya-1995242003.html
В США выдвинули неожиданные требования по Украине
В США выдвинули неожиданные требования по Украине - РИА Новости, 24.01.2025
В США выдвинули неожиданные требования по Украине
Президенту США Дональду Трампу стоило бы уже принять поражение Украины и способствовать установлению мира. Об этом написал американский журналист Джексон Хинкл... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T04:03:00+03:00
2025-01-24T11:06:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
джексон хинкл
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989889896_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ab7f392da78ab90b4be0d08a8aa419b.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу стоило бы уже принять поражение Украины и способствовать установлению мира. Об этом написал американский журналист Джексон Хинкл на своей странице в соцсети Х."Трамп должен принять мир и поражение Украины", — заявил он.Хинкл также выразил мнение, что это не война США и Трампу нужно донести данную мысль до Владимира Зеленского.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса.В среду президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет навредить Москве, и призвал завершить спецоперацию, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало. Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают заявления американского лидера о санкционной политике по отношению к России.
https://ria.ru/20250123/psikhiatr-1995162877.html
https://ria.ru/20250122/bochkala-1994939031.html
https://ria.ru/20250121/trump-1994799834.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989889896_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c55daf99570a2208d432901d70b32ff6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, джексон хинкл, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Россия, Джексон Хинкл, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
В США выдвинули неожиданные требования по Украине

Журналист Хинкл: Трампу нужно принять поражение на Украине и добиться мира

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США в Вашингтоне
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу стоило бы уже принять поражение Украины и способствовать установлению мира. Об этом написал американский журналист Джексон Хинкл на своей странице в соцсети Х.
«
"Трамп должен принять мир и поражение Украины", — заявил он.
Украинские военнослужащие в Красноармейске (Покровске) - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
"Даже психиатр". Во Франции призвали прекратить цирк на Украине
Вчера, 16:00
Хинкл также выразил мнение, что это не война США и Трампу нужно донести данную мысль до Владимира Зеленского.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
"Тревожно это все". На Украине забили тревогу из-за решения Пентагона
22 января, 11:08
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет навредить Москве, и призвал завершить спецоперацию, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало. Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают заявления американского лидера о санкционной политике по отношению к России.
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025 - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Лавров прокомментировал первые заявления Трампа по внешней политике
21 января, 14:02
 
В миреСШАУкраинаРоссияДжексон ХинклДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала