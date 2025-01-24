https://ria.ru/20250124/trebovaniya-1995242003.html

В США выдвинули неожиданные требования по Украине

В США выдвинули неожиданные требования по Украине - РИА Новости, 24.01.2025

В США выдвинули неожиданные требования по Украине

Президенту США Дональду Трампу стоило бы уже принять поражение Украины и способствовать установлению мира. Об этом написал американский журналист Джексон Хинкл... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T04:03:00+03:00

2025-01-24T04:03:00+03:00

2025-01-24T11:06:00+03:00

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дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу стоило бы уже принять поражение Украины и способствовать установлению мира. Об этом написал американский журналист Джексон Хинкл на своей странице в соцсети Х."Трамп должен принять мир и поражение Украины", — заявил он.Хинкл также выразил мнение, что это не война США и Трампу нужно донести данную мысль до Владимира Зеленского.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса.В среду президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет навредить Москве, и призвал завершить спецоперацию, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало. Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают заявления американского лидера о санкционной политике по отношению к России.

https://ria.ru/20250123/psikhiatr-1995162877.html

https://ria.ru/20250122/bochkala-1994939031.html

https://ria.ru/20250121/trump-1994799834.html

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в мире, сша, украина, россия, джексон хинкл, дональд трамп, владимир зеленский