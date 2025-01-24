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Трамп пообещал Канаде налоговые послабление, если она войдет в состав США
Трамп пообещал Канаде налоговые послабление, если она войдет в состав США - РИА Новости, 24.01.2025
Трамп пообещал Канаде налоговые послабление, если она войдет в состав США
Президент США Дональд Трамп пообещал Канаде серьезные налоговые послабления в случае, если страна войдет в состав Соединенных Штатов на правах 51-го штата. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T20:03:00+03:00
2025-01-24T20:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал Канаде серьезные налоговые послабления в случае, если страна войдет в состав Соединенных Штатов на правах 51-го штата."Я бы с удовольствием увидел Канаду 51-м штатом. Граждане Канады, если это произойдет, получат очень большие налоговые послабления, потому что их сейчас сильно обременяют налоги. Вам не придется беспокоиться о военных вопросах и многом другом. У вас будет лучшее медицинское обслуживание, намного лучшее", – сказал Трамп журналистам, находясь с визитом в Северной Каролине.Идея о включении Канады в состав США и ранее публично поднималась Трампом, однако неизменно отвергалась канадской стороной, которая подчеркивала свою независимость и национальную идентичность.
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канада, в мире, сша, северная каролина, дональд трамп
Канада, В мире, США, Северная Каролина, Дональд Трамп
Трамп пообещал Канаде налоговые послабление, если она войдет в состав США
Трамп пообещал Канаде отсутствие торговых пошлин, если она войдет в состав США