https://ria.ru/20250124/tramp-1995394119.html

Трамп назвал препятствие на пути решения конфликта на Украине

Трамп назвал препятствие на пути решения конфликта на Украине - РИА Новости, 24.01.2025

Трамп назвал препятствие на пути решения конфликта на Украине

Конфликт на Украине не удастся завершить "просто", пока цены на нефть в мире остаются высокими, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T19:26:00+03:00

2025-01-24T19:26:00+03:00

2025-01-24T19:31:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 января – РИА Новости. Конфликт на Украине не удастся завершить "просто", пока цены на нефть в мире остаются высокими, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп."Мы хотим, чтобы ОПЕК снизил цены на нефть, и это автоматически остановит трагедию, которая происходит на Украине. Это ужасная трагедия для обеих сторон. Более миллиона мужчин погибли, и каждую неделю они теряют тысячи людей… Пока цены на нефть высоки, эта война не закончится так просто", – сказал Трамп журналистам после прибытия в Северную Каролину.По словам Трампа, конфликт на Украине "никогда бы не произошел", если бы он был президентом в 2022 году. Он также призвал ОПЕК "действовать" и снизить цены ради завершения конфликта.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995377539.html

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