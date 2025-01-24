Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал препятствие на пути решения конфликта на Украине - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:26 24.01.2025 (обновлено: 19:31 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/tramp-1995394119.html
Трамп назвал препятствие на пути решения конфликта на Украине
Трамп назвал препятствие на пути решения конфликта на Украине - РИА Новости, 24.01.2025
Трамп назвал препятствие на пути решения конфликта на Украине
Конфликт на Украине не удастся завершить "просто", пока цены на нефть в мире остаются высокими, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T19:26:00+03:00
2025-01-24T19:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
северная каролина
дональд трамп
опек
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994922800_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_7f937cc044c6dda52188b3e19d3c5488.jpg
ВАШИНГТОН, 24 января – РИА Новости. Конфликт на Украине не удастся завершить "просто", пока цены на нефть в мире остаются высокими, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп."Мы хотим, чтобы ОПЕК снизил цены на нефть, и это автоматически остановит трагедию, которая происходит на Украине. Это ужасная трагедия для обеих сторон. Более миллиона мужчин погибли, и каждую неделю они теряют тысячи людей… Пока цены на нефть высоки, эта война не закончится так просто", – сказал Трамп журналистам после прибытия в Северную Каролину.По словам Трампа, конфликт на Украине "никогда бы не произошел", если бы он был президентом в 2022 году. Он также призвал ОПЕК "действовать" и снизить цены ради завершения конфликта.
https://ria.ru/20250124/tramp-1995377539.html
украина
сша
северная каролина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994922800_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_a3cce22af6252af927ad02b2081b89dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, северная каролина, дональд трамп, опек, россия, цены на нефть
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Северная Каролина, Дональд Трамп, ОПЕК, Россия, Цены на нефть
Трамп назвал препятствие на пути решения конфликта на Украине

Трамп: с нынешними ценами на нефть конфликт на Украине завершить будет сложно

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 января – РИА Новости. Конфликт на Украине не удастся завершить "просто", пока цены на нефть в мире остаются высокими, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
"Мы хотим, чтобы ОПЕК снизил цены на нефть, и это автоматически остановит трагедию, которая происходит на Украине. Это ужасная трагедия для обеих сторон. Более миллиона мужчин погибли, и каждую неделю они теряют тысячи людей… Пока цены на нефть высоки, эта война не закончится так просто", – сказал Трамп журналистам после прибытия в Северную Каролину.
По словам Трампа, конфликт на Украине "никогда бы не произошел", если бы он был президентом в 2022 году. Он также призвал ОПЕК "действовать" и снизить цены ради завершения конфликта.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Путин заявил о готовности поговорить с Трампом
Вчера, 17:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАСеверная КаролинаДональд ТрампОПЕКРоссияЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала