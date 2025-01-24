https://ria.ru/20250124/tramp-1995380828.html
Путин сомневается в принятии Трампом решений, вредящих экономике США
Путин сомневается в принятии Трампом решений, вредящих экономике США - РИА Новости, 24.01.2025
Путин сомневается в принятии Трампом решений, вредящих экономике США
Президент России Владимир Путин сомневается, что новый глава США Дональд Трамп будет принимать решения, которые навредят американской экономике. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T18:02:00+03:00
2025-01-24T18:02:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сомневается, что новый глава США Дональд Трамп будет принимать решения, которые навредят американской экономике."Даже если мы слышим о возможности введения дополнительных санкций в отношении России, я сомневаюсь, что он (Трамп - ред.) будет принимать такие решения, которые будут наносить вред самой американской экономике", - сказал Путин во время посещения МГУ.Он отметил, что Трамп - "человек не только умный, он прагматичный человек"."Я с трудом себе представляю, что будут приняты решения, наносящие ущерб самой американской экономике", - подчеркнул президент РФ.Ранее на этой неделе Трамп призвал завершить украинский конфликт. Он заявил, что если сделка между сторонами конфликта не будет достигнута, то у него не будет другого выбора, кроме введения высоких налогов, пошлин и санкций на всё, что продает Россия США и другим странам. При этом через пару дней в одном из своих заявлений Трамп признал, что не уверен, смогут ли санкции "заставить" Россию начать мирные переговоры.
https://ria.ru/20250124/tramp-1995377539.html
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россия, сша, дональд трамп, владимир путин, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире
Путин сомневается в принятии Трампом решений, вредящих экономике США
Путин сомневается, что Трамп будет принимать решения, вредящие экономике США