https://ria.ru/20250124/tramp-1995377539.html

Путин заявил о готовности поговорить с Трампом

Путин заявил о готовности поговорить с Трампом - РИА Новости, 24.01.2025

Путин заявил о готовности поговорить с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с главой США Дональдом Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T17:51:00+03:00

2025-01-24T17:51:00+03:00

2025-01-24T19:56:00+03:00

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

в мире

павел зарубин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576753718_563:853:2687:2048_1920x0_80_0_0_8bb080eb2f10e98c8918681144cbaf70.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с главой США Дональдом Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран."Нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, проговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы, но, повторяю, это прежде всего зависит от решений и выбора действующей американской администрации", - сказал Путин во время посещения МГУ тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.Трамп ранее заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет.

https://ria.ru/20250124/putin-1995377005.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, владимир путин, дональд трамп, в мире, павел зарубин