https://ria.ru/20250124/tramp-1995377539.html
Путин заявил о готовности поговорить с Трампом
Путин заявил о готовности поговорить с Трампом - РИА Новости, 24.01.2025
Путин заявил о готовности поговорить с Трампом
Президент России Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с главой США Дональдом Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:51:00+03:00
2025-01-24T17:51:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с главой США Дональдом Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран."Нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, проговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы, но, повторяю, это прежде всего зависит от решений и выбора действующей американской администрации", - сказал Путин во время посещения МГУ тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.Трамп ранее заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет.
https://ria.ru/20250124/putin-1995377005.html
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, в мире, павел зарубин
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, Павел Зарубин
Путин заявил о готовности поговорить с Трампом
Путин заявил, что им с Трампом нужно встретиться и спокойно поговорить