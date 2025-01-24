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Трамп обвинил Россию в краже проекта ракет - РИА Новости, 24.01.2025
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16:18 24.01.2025 (обновлено: 16:42 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/tramp-1995354361.html
Трамп обвинил Россию в краже проекта ракет
Трамп обвинил Россию в краже проекта ракет - РИА Новости, 24.01.2025
Трамп обвинил Россию в краже проекта ракет
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Россия во времена администрации Барака Обамы якобы "украла" проект плана по созданию... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:18:00+03:00
2025-01-24T16:42:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Россия во времена администрации Барака Обамы якобы "украла" проект плана по созданию гиперзвуковых ракет."Во время администрации Барак Обамы они (Россия — прим. ред.) украли у нас (США — прим. ред.) проект, какой-то плохой человек дал им проект", — сказал он.По словам Трампа, он уже одобрил строительство гиперзвуковых и "супергиперзвуковых" ракет.Это не первое подобное заявление Трампа в адрес России. В 2023 году на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир он заявил, что в период администрации Барака Обамы Россия якобы украла у американцев чертежи "супер-пупер-ракеты", которая летает "супербыстро". В 2020 году Трамп также назвал бывшего президента страны Барака Обаму виновным в том, что Россия смогла создать гиперзвуковое оружие. До этого он рассказывал о начале создания "супер-пупер" ракеты. По его словам, она будет быстрее тех, что стоят на вооружении России и Китая.Какие системы имел в виду Трамп, неясно. В Кремле в ответ на его слова напоминали, что у России есть свои ракеты, не имеющие аналогов в мире. В 2018 году президент России Владимир Путин впервые публично заявил об испытаниях ракетного комплекса "Кинжал".
https://ria.ru/20250124/tramp-1995245036.html
https://ria.ru/20250124/raketa-1994985647.html
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в мире, россия, китай, дональд трамп, сша, барак обама, владимир путин
В мире, Россия, Китай, Дональд Трамп, США, Барак Обама, Владимир Путин
Трамп обвинил Россию в краже проекта ракет

Трамп снова обвинил РФ в краже проекта США по созданию гиперзвуковых ракет

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Россия во времена администрации Барака Обамы якобы "украла" проект плана по созданию гиперзвуковых ракет.
"Во время администрации Барак Обамы они (Россия — прим. ред.) украли у нас (США — прим. ред.) проект, какой-то плохой человек дал им проект", — сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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05:45
По словам Трампа, он уже одобрил строительство гиперзвуковых и "супергиперзвуковых" ракет.
Это не первое подобное заявление Трампа в адрес России. В 2023 году на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир он заявил, что в период администрации Барака Обамы Россия якобы украла у американцев чертежи "супер-пупер-ракеты", которая летает "супербыстро". В 2020 году Трамп также назвал бывшего президента страны Барака Обаму виновным в том, что Россия смогла создать гиперзвуковое оружие. До этого он рассказывал о начале создания "супер-пупер" ракеты. По его словам, она будет быстрее тех, что стоят на вооружении России и Китая.
Какие системы имел в виду Трамп, неясно. В Кремле в ответ на его слова напоминали, что у России есть свои ракеты, не имеющие аналогов в мире. В 2018 году президент России Владимир Путин впервые публично заявил об испытаниях ракетного комплекса "Кинжал".
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В миреРоссияКитайДональд ТрампСШАБарак ОбамаВладимир Путин
 
 
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