https://ria.ru/20250124/tramp-1995322888.html
Большинство немцев ожидают усугубления кризисов с приходом к власти Трампа
Большинство немцев ожидают усугубления кризисов с приходом к власти Трампа - РИА Новости, 24.01.2025
Большинство немцев ожидают усугубления кризисов с приходом к власти Трампа
Более 65% немцев ожидают усугубления кризисов во всем мире с приходом к власти нового американского президента Дональда Трампа, свидетельствует опрос... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T13:54:00+03:00
2025-01-24T13:54:00+03:00
2025-01-24T14:15:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Более 65% немцев ожидают усугубления кризисов во всем мире с приходом к власти нового американского президента Дональда Трампа, свидетельствует опрос Politbarometer ("Политический барометр"), данные которого приводит второй немецкий канал ZDF. "Кризисы во всем мире с приходом Трампа скорее усугубятся", - этот вариант ответа выбрали 66% участников опроса. Лишь 13% респондентов рассчитывают на то, что кризисы могут утихнуть. По мнению 17% участников опроса, ситуация не изменится. При этом 66% опрошенных ожидают сокращения военной помощи Украины со стороны США после прихода Трампа, и только 4% - её увеличения. Респонденты также определили наиболее предпочтительную кандидатуру нового федерального канцлера Германии в преддверии досрочных парламентских выборов в феврале. 31% участников опроса готовы поддержать кандидата в канцлеры от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца. Вторым по популярности стал кандидат от партии "Зеленые" Роберт Хабек (25%), третьим – действующий канцлер и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц (15%). Четвертое место занимает сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель (15%). Опрос проводился исследовательской группой Wahlen с 21 по 23 января по телефону и интернету. В нём приняли участие 1345 граждан Германии. Погрешность составляет от 2 до 3 процентных пунктов.
https://ria.ru/20250123/tramp-1995226930.html
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в мире, германия, сша, роберт хабек, фридрих мерц, дональд трамп, хдс/хсс, украина
В мире, Германия, США, Роберт Хабек, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, ХДС/ХСС, Украина
Большинство немцев ожидают усугубления кризисов с приходом к власти Трампа
ZDF: более 65% немцев ожидают усугубления кризисов с приходом к власти Трампа