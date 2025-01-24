https://ria.ru/20250124/tramp-1995300261.html

Путин готов к контакту с Трампом, заявил Песков

Путин готов к контакту с Трампом, заявил Песков - РИА Новости, 24.01.2025

Путин готов к контакту с Трампом, заявил Песков

Президент России Владимир Путин готов к контакту с президентом США Дональдом Трампом, Москва ждет сигналов и проинформирует о возможном разговоре своевременно,... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T12:41:00+03:00

2025-01-24T12:41:00+03:00

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москва

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов к контакту с президентом США Дональдом Трампом, Москва ждет сигналов и проинформирует о возможном разговоре своевременно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В четверг агентство Рейтер сообщало, что Трамп якобы заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным. Также американский президент сообщил журналистам, что якобы получает сигналы о готовности российского лидера провести с ним личную встречу."Послушайте, Путин готов, мы ждём сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, строит ли ожидать контактов президентов России и США в выходные.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995245036.html

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москва, политика, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин