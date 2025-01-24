Рейтинг@Mail.ru
Путин готов к контакту с Трампом, заявил Песков - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 24.01.2025 (обновлено: 13:18 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/tramp-1995300261.html
Путин готов к контакту с Трампом, заявил Песков
Путин готов к контакту с Трампом, заявил Песков - РИА Новости, 24.01.2025
Путин готов к контакту с Трампом, заявил Песков
Президент России Владимир Путин готов к контакту с президентом США Дональдом Трампом, Москва ждет сигналов и проинформирует о возможном разговоре своевременно,... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:41:00+03:00
2025-01-24T13:18:00+03:00
москва
политика
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994696831_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad6cfed70cd19ff463b9ab737b7e155c.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов к контакту с президентом США Дональдом Трампом, Москва ждет сигналов и проинформирует о возможном разговоре своевременно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В четверг агентство Рейтер сообщало, что Трамп якобы заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным. Также американский президент сообщил журналистам, что якобы получает сигналы о готовности российского лидера провести с ним личную встречу."Послушайте, Путин готов, мы ждём сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, строит ли ожидать контактов президентов России и США в выходные.
https://ria.ru/20250124/tramp-1995245036.html
москва
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994696831_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54405fc8830604e376df93fe98f62e9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, политика, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин
Москва, Политика, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин готов к контакту с Трампом, заявил Песков

Песков заявил, что Москва ожидает сигналов от Трампа

© AP Photo / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов к контакту с президентом США Дональдом Трампом, Москва ждет сигналов и проинформирует о возможном разговоре своевременно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В четверг агентство Рейтер сообщало, что Трамп якобы заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным. Также американский президент сообщил журналистам, что якобы получает сигналы о готовности российского лидера провести с ним личную встречу.
"Послушайте, Путин готов, мы ждём сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, строит ли ожидать контактов президентов России и США в выходные.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Трамп заявил, что мог бы достичь сделки с Путиным по денуклеаризации
05:45
 
МоскваПолитикаРоссияСШАДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала