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Трамп может упразднить отдел Пентагона по снижению жертв среди гражданских - РИА Новости, 24.01.2025
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10:28 24.01.2025 (обновлено: 10:34 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/tramp-1995272840.html
Трамп может упразднить отдел Пентагона по снижению жертв среди гражданских
Трамп может упразднить отдел Пентагона по снижению жертв среди гражданских - РИА Новости, 24.01.2025
Трамп может упразднить отдел Пентагона по снижению жертв среди гражданских
Администрация президента США Дональда Трампа намерена упразднить подразделение Пентагона, отвечающее за снижение числа жертв среди гражданского населения в ходе РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T10:28:00+03:00
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в мире
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа намерена упразднить подразделение Пентагона, отвечающее за снижение числа жертв среди гражданского населения в ходе боевых действий, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника."Администрация Трампа собирается упразднить подразделение Пентагона, отвечающее за защиту гражданского населения во время боевых действий", - говорится в сообщении газеты.Как сообщил Washington Post неназванный американский чиновник, за несколько дней до инаугурации Трампа его переходная команда предоставила чиновникам минобороны приоритеты его второго президентского срока, в том числе в списке значилось намерение упразднить Центр в области защиты гражданского населения. По информации газеты, центр отвечает за сокращение числа непреднамеренных жертв среди гражданского населения во время боевых действий.Согласно внутреннему документу, попавшему в распоряжение газеты, а также источникам, знакомым с ситуацией, в министерстве обороны уже начали разрабатывать предложение о прекращении финансирования и ликвидации подразделения. Отмечается, что для его упразднения администрации Трампа потребуется одобрение Конгресса. Тем не менее, по данным источников, даже если Конгресс заблокирует инициативу, военное руководство сможет снизить бюджет подразделения "до нуля" и уволить сотрудников.Пока неясно, будут ли функции Центра в области защиты гражданского населения переданы какому-либо из других подразделений Пентагона, пишет газета.
https://ria.ru/20250124/tramp-1995272708.html
https://ria.ru/20250124/es-1995270144.html
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в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Трамп может упразднить отдел Пентагона по снижению жертв среди гражданских

WP: Трамп может упразднить отдел Пентагона по снижению жертв среди гражданских

CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа намерена упразднить подразделение Пентагона, отвечающее за снижение числа жертв среди гражданского населения в ходе боевых действий, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Администрация Трампа собирается упразднить подразделение Пентагона, отвечающее за защиту гражданского населения во время боевых действий", - говорится в сообщении газеты.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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10:28
Как сообщил Washington Post неназванный американский чиновник, за несколько дней до инаугурации Трампа его переходная команда предоставила чиновникам минобороны приоритеты его второго президентского срока, в том числе в списке значилось намерение упразднить Центр в области защиты гражданского населения. По информации газеты, центр отвечает за сокращение числа непреднамеренных жертв среди гражданского населения во время боевых действий.
Согласно внутреннему документу, попавшему в распоряжение газеты, а также источникам, знакомым с ситуацией, в министерстве обороны уже начали разрабатывать предложение о прекращении финансирования и ликвидации подразделения. Отмечается, что для его упразднения администрации Трампа потребуется одобрение Конгресса. Тем не менее, по данным источников, даже если Конгресс заблокирует инициативу, военное руководство сможет снизить бюджет подразделения "до нуля" и уволить сотрудников.
Пока неясно, будут ли функции Центра в области защиты гражданского населения переданы какому-либо из других подразделений Пентагона, пишет газета.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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10:21
 
В миреСШАДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
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