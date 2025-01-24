https://ria.ru/20250124/tramp-1995272708.html

На Западе раскрыли истинную цель заявлений Трампа о России

На Западе раскрыли истинную цель заявлений Трампа о России - РИА Новости, 24.01.2025

На Западе раскрыли истинную цель заявлений Трампа о России

Президент США Дональд Трамп соглашением по денуклеаризации с Россией хочет поссорить ее с Китаем, предположил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T10:28:00+03:00

2025-01-24T10:28:00+03:00

2025-01-24T10:46:00+03:00

в мире

россия

сша

китай

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп соглашением по денуклеаризации с Россией хочет поссорить ее с Китаем, предположил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Это может быть попыткой США посеять раздор между Россией и Китаем, поскольку Вашингтон хочет, чтобы Москва начала давить на Пекин", — указал он.Кроме того, Дизен отметил малое количество ядерного оружия у Китая по сравнению с Россией и США, а также поинтересовался, почему Трамп в это соглашение не хочет добавить Великобританию и Францию.Американский лидер в интервью телеканалу Fox News в пятницу выразил уверенность, что мог бы достичь соглашения с президентом Владимиром Путиным по денуклеаризации России и США.

https://ria.ru/20250124/de-1995263385.html

россия

сша

китай

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в мире, россия, сша, китай, владимир путин, дональд трамп