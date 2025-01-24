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На Западе раскрыли истинную цель заявлений Трампа о России
На Западе раскрыли истинную цель заявлений Трампа о России - РИА Новости, 24.01.2025
На Западе раскрыли истинную цель заявлений Трампа о России
Президент США Дональд Трамп соглашением по денуклеаризации с Россией хочет поссорить ее с Китаем, предположил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T10:28:00+03:00
2025-01-24T10:28:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп соглашением по денуклеаризации с Россией хочет поссорить ее с Китаем, предположил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Это может быть попыткой США посеять раздор между Россией и Китаем, поскольку Вашингтон хочет, чтобы Москва начала давить на Пекин", — указал он.Кроме того, Дизен отметил малое количество ядерного оружия у Китая по сравнению с Россией и США, а также поинтересовался, почему Трамп в это соглашение не хочет добавить Великобританию и Францию.Американский лидер в интервью телеканалу Fox News в пятницу выразил уверенность, что мог бы достичь соглашения с президентом Владимиром Путиным по денуклеаризации России и США.
https://ria.ru/20250124/de-1995263385.html
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В мире, Россия, США, Китай, Владимир Путин, Дональд Трамп
На Западе раскрыли истинную цель заявлений Трампа о России
Профессор Дизен: Трамп сделкой по денуклеаризации хочет поссорить Россию и Китай