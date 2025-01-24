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В конгрессе США предложили разрешить Трампу баллотироваться на третий срок - РИА Новости, 24.01.2025
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10:13 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/tramp-1995265752.html
В конгрессе США предложили разрешить Трампу баллотироваться на третий срок
В конгрессе США предложили разрешить Трампу баллотироваться на третий срок - РИА Новости, 24.01.2025
В конгрессе США предложили разрешить Трампу баллотироваться на третий срок
Республиканец из палаты представителей США Энди Оглс представил предложение о поправке к конституции, которая позволила бы нынешнему президенту США Дональду... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T10:13:00+03:00
2025-01-24T10:13:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Республиканец из палаты представителей США Энди Оглс представил предложение о поправке к конституции, которая позволила бы нынешнему президенту США Дональду Трампу баллотироваться на третий президентский срок. По мнению члена нижней палаты конгресса, Трамп доказал, что является "единственной фигурой в современной истории, способной обратить вспять упадок нации и вернуть Америке величие". Для этого, по его мнению, Трамп должен иметь достаточно времени - больше, чем два президентских срока. "Я предлагаю внести поправку в конституцию, чтобы пересмотреть ограничения, наложенные 22-й поправкой на (количество - ред.) президентских сроков. Эта поправка позволит президенту Трампу занимать свой пост три срока и гарантирует, что мы сможем сохранить смелое руководство, в котором так нуждается наша нация", - заявил Оглс. Текст поправки к конституции, предложенный конгрессменом, гласит, что ни один человек не может быть избран на пост президента США более трех раз, а также не может переизбраться, если отработал на посту президента два срока подряд. Согласно 22-й поправке к конституции США, один человек может занимать пост президента не более двух сроков, даже если они не следуют подряд друг за другом. В ноябре 2024 года Трамп уже заявлял, что открыт к идее баллотироваться на третий срок, несмотря на ограничение, установленное конституцией, если "удастся придумать что-то еще".
https://ria.ru/20250122/putin-1994887971.html
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в мире, сша, америка, дональд трамп
В мире, США, Америка, Дональд Трамп
В конгрессе США предложили разрешить Трампу баллотироваться на третий срок

Конгрессмен Оглс предложил разрешить Трампу баллотироваться на третий срок

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Республиканец из палаты представителей США Энди Оглс представил предложение о поправке к конституции, которая позволила бы нынешнему президенту США Дональду Трампу баллотироваться на третий президентский срок.
По мнению члена нижней палаты конгресса, Трамп доказал, что является "единственной фигурой в современной истории, способной обратить вспять упадок нации и вернуть Америке величие". Для этого, по его мнению, Трамп должен иметь достаточно времени - больше, чем два президентских срока.
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"Я предлагаю внести поправку в конституцию, чтобы пересмотреть ограничения, наложенные 22-й поправкой на (количество - ред.) президентских сроков. Эта поправка позволит президенту Трампу занимать свой пост три срока и гарантирует, что мы сможем сохранить смелое руководство, в котором так нуждается наша нация", - заявил Оглс.
Текст поправки к конституции, предложенный конгрессменом, гласит, что ни один человек не может быть избран на пост президента США более трех раз, а также не может переизбраться, если отработал на посту президента два срока подряд.
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Согласно 22-й поправке к конституции США, один человек может занимать пост президента не более двух сроков, даже если они не следуют подряд друг за другом.
В ноябре 2024 года Трамп уже заявлял, что открыт к идее баллотироваться на третий срок, несмотря на ограничение, установленное конституцией, если "удастся придумать что-то еще".
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