https://ria.ru/20250124/tramp-1995265752.html

В конгрессе США предложили разрешить Трампу баллотироваться на третий срок

В конгрессе США предложили разрешить Трампу баллотироваться на третий срок - РИА Новости, 24.01.2025

В конгрессе США предложили разрешить Трампу баллотироваться на третий срок

Республиканец из палаты представителей США Энди Оглс представил предложение о поправке к конституции, которая позволила бы нынешнему президенту США Дональду... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T10:13:00+03:00

2025-01-24T10:13:00+03:00

2025-01-24T10:13:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Республиканец из палаты представителей США Энди Оглс представил предложение о поправке к конституции, которая позволила бы нынешнему президенту США Дональду Трампу баллотироваться на третий президентский срок. По мнению члена нижней палаты конгресса, Трамп доказал, что является "единственной фигурой в современной истории, способной обратить вспять упадок нации и вернуть Америке величие". Для этого, по его мнению, Трамп должен иметь достаточно времени - больше, чем два президентских срока. "Я предлагаю внести поправку в конституцию, чтобы пересмотреть ограничения, наложенные 22-й поправкой на (количество - ред.) президентских сроков. Эта поправка позволит президенту Трампу занимать свой пост три срока и гарантирует, что мы сможем сохранить смелое руководство, в котором так нуждается наша нация", - заявил Оглс. Текст поправки к конституции, предложенный конгрессменом, гласит, что ни один человек не может быть избран на пост президента США более трех раз, а также не может переизбраться, если отработал на посту президента два срока подряд. Согласно 22-й поправке к конституции США, один человек может занимать пост президента не более двух сроков, даже если они не следуют подряд друг за другом. В ноябре 2024 года Трамп уже заявлял, что открыт к идее баллотироваться на третий срок, несмотря на ограничение, установленное конституцией, если "удастся придумать что-то еще".

https://ria.ru/20250122/putin-1994887971.html

https://ria.ru/20250124/tramp-1995149669.html

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в мире, сша, америка, дональд трамп