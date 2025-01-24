https://ria.ru/20250124/tramp-1995264944.html

СМИ: администрация Трампа не хочет участвовать в восстановлении Украины

СМИ: администрация Трампа не хочет участвовать в восстановлении Украины - РИА Новости, 24.01.2025

СМИ: администрация Трампа не хочет участвовать в восстановлении Украины

Новая администрация США на государственном уровне не хочет участвовать в восстановлении Украины, может передать это только частному сектору, передает агентство... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T10:06:00+03:00

2025-01-24T10:06:00+03:00

2025-01-24T10:06:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Новая администрация США на государственном уровне не хочет участвовать в восстановлении Украины, может передать это только частному сектору, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного дипломата. "Команда президента (США Дональда Трампа - ред.) дала понять, что новая администрация США не намерена напрямую участвовать в украинском восстановлении, это то, что они предложили частному сектору взять на себя", - говорится в сообщении агентства. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что для восстановления Украине нужно 10-30 миллиардов ежегодных инвестиций в течение следующих 10 лет. В июне 2024 Всемирный банк оценивал, что Украине нанесен ущерб на сумму 486 миллиардов долларов. При этом в МВФ заявляли, что оценка Всемирного банка по затратам на восстановление устарела.

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сша, украина, дональд трамп, денис шмыгаль, всемирный банк, мвф, в мире