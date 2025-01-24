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СМИ: администрация Трампа не хочет участвовать в восстановлении Украины - РИА Новости, 24.01.2025
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10:06 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/tramp-1995264944.html
СМИ: администрация Трампа не хочет участвовать в восстановлении Украины
СМИ: администрация Трампа не хочет участвовать в восстановлении Украины - РИА Новости, 24.01.2025
СМИ: администрация Трампа не хочет участвовать в восстановлении Украины
Новая администрация США на государственном уровне не хочет участвовать в восстановлении Украины, может передать это только частному сектору, передает агентство... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T10:06:00+03:00
2025-01-24T10:06:00+03:00
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денис шмыгаль
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Новая администрация США на государственном уровне не хочет участвовать в восстановлении Украины, может передать это только частному сектору, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного дипломата. "Команда президента (США Дональда Трампа - ред.) дала понять, что новая администрация США не намерена напрямую участвовать в украинском восстановлении, это то, что они предложили частному сектору взять на себя", - говорится в сообщении агентства. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что для восстановления Украине нужно 10-30 миллиардов ежегодных инвестиций в течение следующих 10 лет. В июне 2024 Всемирный банк оценивал, что Украине нанесен ущерб на сумму 486 миллиардов долларов. При этом в МВФ заявляли, что оценка Всемирного банка по затратам на восстановление устарела.
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сша, украина, дональд трамп, денис шмыгаль, всемирный банк, мвф, в мире
США, Украина, Дональд Трамп, Денис Шмыгаль, Всемирный банк, МВФ, В мире
СМИ: администрация Трампа не хочет участвовать в восстановлении Украины

Bloomberg: новая администрация США не хочет участвовать в восстановлении Украины

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Новая администрация США на государственном уровне не хочет участвовать в восстановлении Украины, может передать это только частному сектору, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного дипломата.
"Команда президента (США Дональда Трампа - ред.) дала понять, что новая администрация США не намерена напрямую участвовать в украинском восстановлении, это то, что они предложили частному сектору взять на себя", - говорится в сообщении агентства.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что для восстановления Украине нужно 10-30 миллиардов ежегодных инвестиций в течение следующих 10 лет.
В июне 2024 Всемирный банк оценивал, что Украине нанесен ущерб на сумму 486 миллиардов долларов. При этом в МВФ заявляли, что оценка Всемирного банка по затратам на восстановление устарела.
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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СШАУкраинаДональд ТрампДенис ШмыгальВсемирный банкМВФВ мире
 
 
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