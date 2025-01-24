https://ria.ru/20250124/tramp-1995264051.html

В Панаме опасаются, что Трамп может применить силу для контроля над каналом

В Панаме опасаются, что Трамп может применить силу для контроля над каналом - РИА Новости, 24.01.2025

В Панаме опасаются, что Трамп может применить силу для контроля над каналом

Власти Панамы опасаются, что президент США Дональд Трамп может применить силу, чтобы вернуть контроль над Панамским каналом, поскольку у страны нет ни армии, ни РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T09:59:00+03:00

2025-01-24T09:59:00+03:00

2025-01-24T09:59:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Власти Панамы опасаются, что президент США Дональд Трамп может применить силу, чтобы вернуть контроль над Панамским каналом, поскольку у страны нет ни армии, ни серьезного опыта ведения боевых действий, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного панамского чиновника. "Мы обеспокоены... Мы думаем, что может последовать какая-то ответная мера, если Трамп не получит то, что он хочет. Так что давайте посмотрим, что может быть на столе переговоров", - приводит издание слова чиновника. Как пишет издание, мало кто верит, что Трамп серьезно рассматривает военное вторжение в Панаму, чтобы вернуть контроль над каналом. Но, по мнению Financial Times, если бы он приказал ввести войска, у страны с населением всего 4,5 миллиона человек "нет армии и мало опыта ведения войн". Местные жители, с которыми пообщалось издание, считают, что Трампу "следует уважать флаг Панамы", так же как они уважают США. По данным газеты, озабоченность Трампа вопросом Панамского канала восходит к его первой администрации. Как сообщили источники, знакомые с ходом его встречи в 2017 году с тогдашним президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой, в частной беседе Трамп поднял вопрос о тарифах для прохождения канала и владении им и выразил свое недовольство соглашением. Трамп еще до вступления в должность президента США отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что США намерены вернуть себе контроль над Панамским каналом, который, по его словам, "был передан Панаме", но теперь попал под влияние Китая. Он также обвинил Панаму в несправедливом обращении с американскими судами, включая военно-морские корабли США, отметив, что Соединенные Штаты сталкиваются с завышенными тарифами за использование канала. Лидер Панамы Хосе Рауль Мулино решительно отверг заявления Трампа о намерении получить контроль над Панамским каналом. Панамский канал - искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Это один из важнейших транспортных водных путей международного значения.

https://ria.ru/20241223/panama-1990754091.html

https://ria.ru/20250123/rubio-1995065252.html

https://ria.ru/20250109/tramp-1992922452.html

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