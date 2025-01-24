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В Панаме опасаются, что Трамп может применить силу для контроля над каналом - РИА Новости, 24.01.2025
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09:59 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/tramp-1995264051.html
В Панаме опасаются, что Трамп может применить силу для контроля над каналом
В Панаме опасаются, что Трамп может применить силу для контроля над каналом - РИА Новости, 24.01.2025
В Панаме опасаются, что Трамп может применить силу для контроля над каналом
Власти Панамы опасаются, что президент США Дональд Трамп может применить силу, чтобы вернуть контроль над Панамским каналом, поскольку у страны нет ни армии, ни РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T09:59:00+03:00
2025-01-24T09:59:00+03:00
в мире
панама
сша
панамский канал
дональд трамп
хуан карлос варела
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Власти Панамы опасаются, что президент США Дональд Трамп может применить силу, чтобы вернуть контроль над Панамским каналом, поскольку у страны нет ни армии, ни серьезного опыта ведения боевых действий, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного панамского чиновника. "Мы обеспокоены... Мы думаем, что может последовать какая-то ответная мера, если Трамп не получит то, что он хочет. Так что давайте посмотрим, что может быть на столе переговоров", - приводит издание слова чиновника. Как пишет издание, мало кто верит, что Трамп серьезно рассматривает военное вторжение в Панаму, чтобы вернуть контроль над каналом. Но, по мнению Financial Times, если бы он приказал ввести войска, у страны с населением всего 4,5 миллиона человек "нет армии и мало опыта ведения войн". Местные жители, с которыми пообщалось издание, считают, что Трампу "следует уважать флаг Панамы", так же как они уважают США. По данным газеты, озабоченность Трампа вопросом Панамского канала восходит к его первой администрации. Как сообщили источники, знакомые с ходом его встречи в 2017 году с тогдашним президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой, в частной беседе Трамп поднял вопрос о тарифах для прохождения канала и владении им и выразил свое недовольство соглашением. Трамп еще до вступления в должность президента США отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что США намерены вернуть себе контроль над Панамским каналом, который, по его словам, "был передан Панаме", но теперь попал под влияние Китая. Он также обвинил Панаму в несправедливом обращении с американскими судами, включая военно-морские корабли США, отметив, что Соединенные Штаты сталкиваются с завышенными тарифами за использование канала. Лидер Панамы Хосе Рауль Мулино решительно отверг заявления Трампа о намерении получить контроль над Панамским каналом. Панамский канал - искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Это один из важнейших транспортных водных путей международного значения.
https://ria.ru/20241223/panama-1990754091.html
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в мире, панама, сша, панамский канал, дональд трамп, хуан карлос варела
В мире, Панама, США, Панамский канал, Дональд Трамп, Хуан Карлос Варела
В Панаме опасаются, что Трамп может применить силу для контроля над каналом

FT: в Панаме опасаются, что Трамп может применить силу, чтобы вернуть канал

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Власти Панамы опасаются, что президент США Дональд Трамп может применить силу, чтобы вернуть контроль над Панамским каналом, поскольку у страны нет ни армии, ни серьезного опыта ведения боевых действий, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного панамского чиновника.
"Мы обеспокоены... Мы думаем, что может последовать какая-то ответная мера, если Трамп не получит то, что он хочет. Так что давайте посмотрим, что может быть на столе переговоров", - приводит издание слова чиновника.
Панамский канал - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Президент Панамы ответил на слова Трампа о возвращении канала США
23 декабря 2024, 00:39
Как пишет издание, мало кто верит, что Трамп серьезно рассматривает военное вторжение в Панаму, чтобы вернуть контроль над каналом. Но, по мнению Financial Times, если бы он приказал ввести войска, у страны с населением всего 4,5 миллиона человек "нет армии и мало опыта ведения войн".
Местные жители, с которыми пообщалось издание, считают, что Трампу "следует уважать флаг Панамы", так же как они уважают США.
По данным газеты, озабоченность Трампа вопросом Панамского канала восходит к его первой администрации. Как сообщили источники, знакомые с ходом его встречи в 2017 году с тогдашним президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой, в частной беседе Трамп поднял вопрос о тарифах для прохождения канала и владении им и выразил свое недовольство соглашением.
Панамский канал - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
СМИ: Рубио планирует поехать в Панаму на фоне слов Трампа о канале
Вчера, 05:46
Трамп еще до вступления в должность президента США отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.
Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что США намерены вернуть себе контроль над Панамским каналом, который, по его словам, "был передан Панаме", но теперь попал под влияние Китая. Он также обвинил Панаму в несправедливом обращении с американскими судами, включая военно-морские корабли США, отметив, что Соединенные Штаты сталкиваются с завышенными тарифами за использование канала. Лидер Панамы Хосе Рауль Мулино решительно отверг заявления Трампа о намерении получить контроль над Панамским каналом.
Панамский канал - искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Это один из важнейших транспортных водных путей международного значения.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа по Панамскому каналу
9 января, 13:11
 
В миреПанамаСШАПанамский каналДональд ТрампХуан Карлос Варела
 
 
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