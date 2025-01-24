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США закроют иммиграционные офисы в странах Латинской Америки - РИА Новости, 24.01.2025
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08:31 24.01.2025 (обновлено: 08:37 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/tramp-1995254759.html
США закроют иммиграционные офисы в странах Латинской Америки
США закроют иммиграционные офисы в странах Латинской Америки - РИА Новости, 24.01.2025
США закроют иммиграционные офисы в странах Латинской Америки
Администрация президента США Дональда Трампа закрывает иммиграционные офисы в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале, с помощью которых мигранты могли... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T08:31:00+03:00
2025-01-24T08:37:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа закрывает иммиграционные офисы в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале, с помощью которых мигранты могли легально въехать в Штаты, сообщает телеканал CBS со ссылкой на внутренние правительственные документы, оказавшиеся в его распоряжении. Иммиграционные офисы США в этих странах были созданы при администрации экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, которая надеялась с их помощью дать мигрантам альтернативу незаконному пересечению южной границы США. "Офисы, созданные в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале, позволяли некоторым мигрантам, проживающим в этих странах или проезжающим через них, подавать заявки на участие в программах, позволяющих им легально въехать в США... Администрация Трампа прекращает работу этих пунктов", - говорится в публикации на сайте телеканала. Как отмечается в сообщении CBS News, такое решение принято в рамках "более широкой стратегии по оценке того, как США управляют миграционными процессами в соответствии со своими национальными интересами". В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Трамп также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250123/kanada-1995106596.html
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в мире, сша, колумбия, коста-рика, дональд трамп, джо байден, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Колумбия, Коста-Рика, Дональд Трамп, Джо Байден, Инаугурация Трампа — 2025
США закроют иммиграционные офисы в странах Латинской Америки

CBS: администрация Трампа закрывает иммиграционные офисы в четырех странах

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа закрывает иммиграционные офисы в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале, с помощью которых мигранты могли легально въехать в Штаты, сообщает телеканал CBS со ссылкой на внутренние правительственные документы, оказавшиеся в его распоряжении.
Иммиграционные офисы США в этих странах были созданы при администрации экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, которая надеялась с их помощью дать мигрантам альтернативу незаконному пересечению южной границы США.
Торонто - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Канадцы боятся наплыва мигрантов из-за Трампа, пишет Washington Post
Вчера, 12:28
"Офисы, созданные в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале, позволяли некоторым мигрантам, проживающим в этих странах или проезжающим через них, подавать заявки на участие в программах, позволяющих им легально въехать в США... Администрация Трампа прекращает работу этих пунктов", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Как отмечается в сообщении CBS News, такое решение принято в рамках "более широкой стратегии по оценке того, как США управляют миграционными процессами в соответствии со своими национальными интересами".
В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Трамп также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Агент ФБР в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Минюст США задействует ФБР для борьбы с мигрантами
22 января, 17:56
 
В миреСШАКолумбияКоста-РикаДональд ТрампДжо БайденИнаугурация Трампа — 2025
 
 
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