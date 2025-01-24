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США закроют иммиграционные офисы в странах Латинской Америки

США закроют иммиграционные офисы в странах Латинской Америки - РИА Новости, 24.01.2025

США закроют иммиграционные офисы в странах Латинской Америки

Администрация президента США Дональда Трампа закрывает иммиграционные офисы в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале, с помощью которых мигранты могли... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T08:31:00+03:00

2025-01-24T08:31:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа закрывает иммиграционные офисы в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале, с помощью которых мигранты могли легально въехать в Штаты, сообщает телеканал CBS со ссылкой на внутренние правительственные документы, оказавшиеся в его распоряжении. Иммиграционные офисы США в этих странах были созданы при администрации экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, которая надеялась с их помощью дать мигрантам альтернативу незаконному пересечению южной границы США. "Офисы, созданные в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале, позволяли некоторым мигрантам, проживающим в этих странах или проезжающим через них, подавать заявки на участие в программах, позволяющих им легально въехать в США... Администрация Трампа прекращает работу этих пунктов", - говорится в публикации на сайте телеканала. Как отмечается в сообщении CBS News, такое решение принято в рамках "более широкой стратегии по оценке того, как США управляют миграционными процессами в соответствии со своими национальными интересами". В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Трамп также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250123/kanada-1995106596.html

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в мире, сша, колумбия, коста-рика, дональд трамп, джо байден, инаугурация трампа — 2025