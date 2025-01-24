https://ria.ru/20250124/tramp-1995248224.html

В США набросились на Трампа после угроз в адрес Путина

В США набросились на Трампа после угроз в адрес Путина - РИА Новости, 24.01.2025

В США набросились на Трампа после угроз в адрес Путина

Отношение, которое американский лидер Дональд Трамп демонстрирует по отношению к президенту России Владимиру Путину, недопустимо, заявил профессор Чикагского... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T06:49:00+03:00

2025-01-24T06:49:00+03:00

2025-01-24T10:36:00+03:00

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москва

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МОСКВА, 24 января — РИА Новости. Отношение, которое американский лидер Дональд Трамп демонстрирует по отношению к президенту России Владимиру Путину, недопустимо, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Я не понимаю, чего Трамп пытается здесь добиться. Это поразительно тупо. Он сейчас действительно на пороге возможности заключения сделки с русскими, но для этого он должен взаимодействовать с Путиным в очень утонченной манере и относиться к нему с большим уважением", — предупредил он.По словам эксперта, обращаться к лидеру мировой державы в подобном тоне и думать, что после этого получиться заставить его пойти на какие-то уступки, просто глупо."Он (Трамп. — Прим. ред.) должен ценить позицию России. Идея о том, что он может разбрасываться словами перед Путиным и относиться к нему как к политику второго сорта на международной арене, просто нелепа", — резюмировал Миршаймер.Ранее американский лидер пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.

https://ria.ru/20250123/tramp--1995210398.html

https://ria.ru/20250124/tramp-1995244338.html

https://ria.ru/20250124/zelenskiy-1995237050.html

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россия, москва, владимир путин, дональд трамп, украина, джон миршаймер