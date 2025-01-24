Политолог пояснил, зачем Трампу нужно перемирие в украинском конфликте
Политолог Бедрицкий: Трампу нужно перемирие для ограничения ресурсов противников
© AP Photo / Chip SomodevillaДональд Трамп
© AP Photo / Chip Somodevilla
Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Интерес американского президента Дональда Трампа в остановке конфликта на Украине или достижении перемирия заключается не столько в его амбициях, сколько в ограничении ресурсов его противников внутри США, заявил РИА Новости политолог, директор Таврического информационного аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.
"Там несколько причин есть", - сказал Бедрицикий, отвечая на вопрос о том, в чем состоит заинтересованность новых американских властей в остановке конфликта.
"Первое - потому что на помощи Украине кормились "околобайденовские" люди. И поэтому стоит задача ограничить их возможности, так что это связано прежде всего с внутренними вопросами в США. То есть первое, что он пытается сделать, остановив конфликт, - ослабить своих внутренних противников, а не только амбиции - выполнение своих собственных обещаний. Получится - не получится, - это уже другой вопрос. В любом случае тех людей он будет выводить за скобки и переключать финансовые потоки. Но единомоментно это не сделать" , - сказал Бедрицкий.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Украина готова к переговорам и заключению соглашения по урегулированию конфликта с Россией.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. При этом мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
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