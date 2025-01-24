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Политолог пояснил, зачем Трампу нужно перемирие в украинском конфликте - РИА Новости, 24.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:21 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/tramp-1995246707.html
Политолог пояснил, зачем Трампу нужно перемирие в украинском конфликте
Политолог пояснил, зачем Трампу нужно перемирие в украинском конфликте - РИА Новости, 24.01.2025
Политолог пояснил, зачем Трампу нужно перемирие в украинском конфликте
Интерес американского президента Дональда Трампа в остановке конфликта на Украине или достижении перемирия заключается не столько в его амбициях, сколько в... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T06:21:00+03:00
2025-01-24T06:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
сша
александр бедрицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Интерес американского президента Дональда Трампа в остановке конфликта на Украине или достижении перемирия заключается не столько в его амбициях, сколько в ограничении ресурсов его противников внутри США, заявил РИА Новости политолог, директор Таврического информационного аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий. "Там несколько причин есть", - сказал Бедрицикий, отвечая на вопрос о том, в чем состоит заинтересованность новых американских властей в остановке конфликта. "Первое - потому что на помощи Украине кормились "околобайденовские" люди. И поэтому стоит задача ограничить их возможности, так что это связано прежде всего с внутренними вопросами в США. То есть первое, что он пытается сделать, остановив конфликт, - ослабить своих внутренних противников, а не только амбиции - выполнение своих собственных обещаний. Получится - не получится, - это уже другой вопрос. В любом случае тех людей он будет выводить за скобки и переключать финансовые потоки. Но единомоментно это не сделать" , - сказал Бедрицкий. Перемирие на Украине Трампа устроило бы гораздо больше, чем завершение конфликта, но эта ситуация не устроит Россию, уверен политолог. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Украина готова к переговорам и заключению соглашения по урегулированию конфликта с Россией. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. При этом мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
https://ria.ru/20250123/politolog-1995129427.html
https://ria.ru/20250123/sanktsii-1995062524.html
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украина, россия, дональд трамп, владимир путин, сша, александр бедрицкий
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Александр Бедрицкий
Политолог пояснил, зачем Трампу нужно перемирие в украинском конфликте

Политолог Бедрицкий: Трампу нужно перемирие для ограничения ресурсов противников

© AP Photo / Chip SomodevillaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Интерес американского президента Дональда Трампа в остановке конфликта на Украине или достижении перемирия заключается не столько в его амбициях, сколько в ограничении ресурсов его противников внутри США, заявил РИА Новости политолог, директор Таврического информационного аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.
"Там несколько причин есть", - сказал Бедрицикий, отвечая на вопрос о том, в чем состоит заинтересованность новых американских властей в остановке конфликта.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
России не стоит опасаться угроз Трампа, считает политолог
Вчера, 14:17
"Первое - потому что на помощи Украине кормились "околобайденовские" люди. И поэтому стоит задача ограничить их возможности, так что это связано прежде всего с внутренними вопросами в США. То есть первое, что он пытается сделать, остановив конфликт, - ослабить своих внутренних противников, а не только амбиции - выполнение своих собственных обещаний. Получится - не получится, - это уже другой вопрос. В любом случае тех людей он будет выводить за скобки и переключать финансовые потоки. Но единомоментно это не сделать" , - сказал Бедрицкий.
Перемирие на Украине Трампа устроило бы гораздо больше, чем завершение конфликта, но эта ситуация не устроит Россию, уверен политолог.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Санкционный потенциал США против России почти исчерпан, считает политолог
Вчера, 04:06
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Украина готова к переговорам и заключению соглашения по урегулированию конфликта с Россией.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. При этом мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
США продолжат поддерживать Украину, уверен политолог
22 января, 16:08
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинСШААлександр Бедрицкий
 
 
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