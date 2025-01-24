https://ria.ru/20250124/tramp-1995246181.html
Трамп заявил, что не допустит создания Ираном ядерного оружия
Трамп заявил, что не допустит создания Ираном ядерного оружия - РИА Новости, 24.01.2025
Трамп заявил, что не допустит создания Ираном ядерного оружия
Американский президент Дональд Трамп отказался комментировать возможность устранения ядерных объектов Ирана, но заявил, что не допустит создания Тегераном... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T06:09:00+03:00
2025-01-24T06:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп отказался комментировать возможность устранения ядерных объектов Ирана, но заявил, что не допустит создания Тегераном ядерного оружия, поскольку в таком случае оно появится у других, а затем произойдет катастрофа. "Я хочу, чтобы они были великой страной. У них огромный потенциал. Люди поразительные. Единственное, что я говорю об Иране - они не могут иметь ядерного оружия", - заявил он в интервью телеканалу Fox News. По мнению американского президента, если ядерное оружие появится у Ирана, то потом оно появится у других, а затем произойдет "катастрофа". При этом Трамп отказался комментировать возможность устранения ядерных объектов Тегерана, заявив, что "не может этого делать".
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в мире, иран, тегеран (город), дональд трамп
В мире, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп
Трамп заявил, что не допустит создания Ираном ядерного оружия
Трамп: Иран не может иметь ядерного оружия