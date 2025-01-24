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Зеленский не должен был допускать начала СВО, заявил Трамп - РИА Новости, 24.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:41 24.01.2025 (обновлено: 10:35 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/tramp-1995244728.html
Зеленский не должен был допускать начала СВО, заявил Трамп
Зеленский не должен был допускать начала СВО, заявил Трамп - РИА Новости, 24.01.2025
Зеленский не должен был допускать начала СВО, заявил Трамп
Владимир Зеленский — не ангел и не должен был допускать начала российской спецоперации на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T05:41:00+03:00
2025-01-24T10:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 24 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский — не ангел и не должен был допускать начала российской спецоперации на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. "Зеленский, скажу я вам, хочет сейчас все уладить. С него хватит. Он тоже не должен был этого допускать. Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.Президент США при этом признал, что российская армия мощнее украинской, и вновь пригрозил Москве санкциями и пошлинами, если конфликт не будет "немедленно" разрешен.
https://ria.ru/20250124/tramp-1995244338.html
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украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский не должен был допускать начала СВО, заявил Трамп

Трамп: Зеленский не должен был допускать начала СВО

© AP Photo / Markus SchreiberДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 24 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский — не ангел и не должен был допускать начала российской спецоперации на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.
"Зеленский, скажу я вам, хочет сейчас все уладить. С него хватит. Он тоже не должен был этого допускать. Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Президент США при этом признал, что российская армия мощнее украинской, и вновь пригрозил Москве санкциями и пошлинами, если конфликт не будет "немедленно" разрешен.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Трамп заявил, что конфликт на Украине не завершился из-за Зеленского
05:33
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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