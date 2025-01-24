StarGate будет обслуживать потребности только OpenAI, сообщают СМИ
FT: Stargate, созданный Трампом, будет обслуживать потребности только OpenAI
© AP Photo / Richard DrewСтраница чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI
© AP Photo / Richard Drew
Страница чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Проект по развитию искусственного интеллекта (ИИ) StarGate, о создании которого ранее объявил президент США Дональд Трамп, будет обслуживать исключительно потребности компании OpenAI, разработавшей чат-бот ChatGPT, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о создании в Штатах компании StarGate, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ. Президент США выступал в компании руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ OpenAI.
"Мы не собираемся стать поставщиком дата-центров для всего мира, это только для OpenAI", - приводит издание слова одного из своих собеседников.
Как отмечают источники газеты, StarGate еще не получил необходимого финансирования и не определился со спонсорами, также его не будет финансировать правительство США. По данным источников, StarGate будет состоять из подразделения под эгидой OpenAI, которое будет заниматься строительством и эксплуатацией центров обработки данных, и подразделения под управлением SoftBank, которое будет отвечать за привлечение капитала.