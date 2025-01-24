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StarGate будет обслуживать потребности только OpenAI, сообщают СМИ - РИА Новости, 24.01.2025
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05:38 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/tramp-1995244470.html
StarGate будет обслуживать потребности только OpenAI, сообщают СМИ
StarGate будет обслуживать потребности только OpenAI, сообщают СМИ - РИА Новости, 24.01.2025
StarGate будет обслуживать потребности только OpenAI, сообщают СМИ
Проект по развитию искусственного интеллекта (ИИ) StarGate, о создании которого ранее объявил президент США Дональд Трамп, будет обслуживать исключительно... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T05:38:00+03:00
2025-01-24T05:38:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Проект по развитию искусственного интеллекта (ИИ) StarGate, о создании которого ранее объявил президент США Дональд Трамп, будет обслуживать исключительно потребности компании OpenAI, разработавшей чат-бот ChatGPT, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о создании в Штатах компании StarGate, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ. Президент США выступал в компании руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ OpenAI. "Мы не собираемся стать поставщиком дата-центров для всего мира, это только для OpenAI", - приводит издание слова одного из своих собеседников. Как отмечают источники газеты, StarGate еще не получил необходимого финансирования и не определился со спонсорами, также его не будет финансировать правительство США. По данным источников, StarGate будет состоять из подразделения под эгидой OpenAI, которое будет заниматься строительством и эксплуатацией центров обработки данных, и подразделения под управлением SoftBank, которое будет отвечать за привлечение капитала.
https://ria.ru/20250123/mask-1995062007.html
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в мире, сша, дональд трамп, softbank, oracle corporation
В мире, США, Дональд Трамп, SoftBank, Oracle Corporation
StarGate будет обслуживать потребности только OpenAI, сообщают СМИ

FT: Stargate, созданный Трампом, будет обслуживать потребности только OpenAI

© AP Photo / Richard DrewСтраница чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI
Страница чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Richard Drew
Страница чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Проект по развитию искусственного интеллекта (ИИ) StarGate, о создании которого ранее объявил президент США Дональд Трамп, будет обслуживать исключительно потребности компании OpenAI, разработавшей чат-бот ChatGPT, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о создании в Штатах компании StarGate, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ. Президент США выступал в компании руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ OpenAI.
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"Мы не собираемся стать поставщиком дата-центров для всего мира, это только для OpenAI", - приводит издание слова одного из своих собеседников.
Как отмечают источники газеты, StarGate еще не получил необходимого финансирования и не определился со спонсорами, также его не будет финансировать правительство США. По данным источников, StarGate будет состоять из подразделения под эгидой OpenAI, которое будет заниматься строительством и эксплуатацией центров обработки данных, и подразделения под управлением SoftBank, которое будет отвечать за привлечение капитала.
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В миреСШАДональд ТрампSoftBankOracle Corporation
 
 
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