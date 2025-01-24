https://ria.ru/20250124/tramp-1995244470.html

StarGate будет обслуживать потребности только OpenAI, сообщают СМИ

StarGate будет обслуживать потребности только OpenAI, сообщают СМИ - РИА Новости, 24.01.2025

StarGate будет обслуживать потребности только OpenAI, сообщают СМИ

Проект по развитию искусственного интеллекта (ИИ) StarGate, о создании которого ранее объявил президент США Дональд Трамп, будет обслуживать исключительно... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T05:38:00+03:00

2025-01-24T05:38:00+03:00

2025-01-24T05:38:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Проект по развитию искусственного интеллекта (ИИ) StarGate, о создании которого ранее объявил президент США Дональд Трамп, будет обслуживать исключительно потребности компании OpenAI, разработавшей чат-бот ChatGPT, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о создании в Штатах компании StarGate, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ. Президент США выступал в компании руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ OpenAI. "Мы не собираемся стать поставщиком дата-центров для всего мира, это только для OpenAI", - приводит издание слова одного из своих собеседников. Как отмечают источники газеты, StarGate еще не получил необходимого финансирования и не определился со спонсорами, также его не будет финансировать правительство США. По данным источников, StarGate будет состоять из подразделения под эгидой OpenAI, которое будет заниматься строительством и эксплуатацией центров обработки данных, и подразделения под управлением SoftBank, которое будет отвечать за привлечение капитала.

https://ria.ru/20250123/mask-1995062007.html

https://ria.ru/20250124/mask-1995239340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, softbank, oracle corporation