https://ria.ru/20250124/tramp-1995244338.html

Трамп заявил, что конфликт на Украине не завершился из-за Зеленского

Трамп заявил, что конфликт на Украине не завершился из-за Зеленского - РИА Новости, 24.01.2025

Трамп заявил, что конфликт на Украине не завершился из-за Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Владимир Зеленский захотел воевать. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T05:33:00+03:00

2025-01-24T05:33:00+03:00

2025-01-24T10:24:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Владимир Зеленский захотел воевать."Мы могли заключить сделку, <…> и Зеленский решил, что он хочет воевать", — сказал Трамп, комментируя возможности урегулирования украинского конфликта.Президент США добавил, что Зеленский — не ангел и не должен был допускать начала российской спецоперации на Украине."Зеленский, скажу я вам, хочет сейчас все уладить. С него хватит. Он тоже не должен был этого допускать. Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война", — сказал Трамп.Новый глава Белого дома призвал "немедленно" завершить конфликт, добавив, что Украина оказалась "опустошена" в результате него.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995244075.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский