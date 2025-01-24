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Трамп заявил, что конфликт на Украине не завершился из-за Зеленского - РИА Новости, 24.01.2025
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05:33 24.01.2025 (обновлено: 10:24 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/tramp-1995244338.html
Трамп заявил, что конфликт на Украине не завершился из-за Зеленского
Трамп заявил, что конфликт на Украине не завершился из-за Зеленского - РИА Новости, 24.01.2025
Трамп заявил, что конфликт на Украине не завершился из-за Зеленского
Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Владимир Зеленский захотел воевать. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T05:33:00+03:00
2025-01-24T10:24:00+03:00
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Владимир Зеленский захотел воевать.&quot;Мы могли заключить сделку, &lt;…&gt; и Зеленский решил, что он хочет воевать&quot;, — сказал Трамп, комментируя возможности урегулирования украинского конфликта.Президент США добавил, что Зеленский — не ангел и не должен был допускать начала российской спецоперации на Украине."Зеленский, скажу я вам, хочет сейчас все уладить. С него хватит. Он тоже не должен был этого допускать. Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война", — сказал Трамп.Новый глава Белого дома призвал "немедленно" завершить конфликт, добавив, что Украина оказалась "опустошена" в результате него.
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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп заявил, что конфликт на Украине не завершился из-за Зеленского

Трамп: конфликт на Украине не завершился, так как Зеленский захотел воевать

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Владимир Зеленский захотел воевать.
«

"Мы могли заключить сделку, <…> и Зеленский решил, что он хочет воевать", — сказал Трамп, комментируя возможности урегулирования украинского конфликта.

Президент США добавил, что Зеленский — не ангел и не должен был допускать начала российской спецоперации на Украине.
"Зеленский, скажу я вам, хочет сейчас все уладить. С него хватит. Он тоже не должен был этого допускать. Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война", — сказал Трамп.
Новый глава Белого дома призвал "немедленно" завершить конфликт, добавив, что Украина оказалась "опустошена" в результате него.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Трамп заявил, что конфликт на Украине должен быть завершен "немедленно"
05:25
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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