https://ria.ru/20250124/tramp-1995244075.html
Трамп заявил, что конфликт на Украине должен быть завершен "немедленно"
Трамп заявил, что конфликт на Украине должен быть завершен "немедленно" - РИА Новости, 24.01.2025
Трамп заявил, что конфликт на Украине должен быть завершен "немедленно"
Американский президент Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине должен быть завершен "немедленно". РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T05:25:00+03:00
2025-01-24T05:25:00+03:00
2025-01-24T05:25:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине должен быть завершен "немедленно". "Должен прекратиться немедленно. Никогда не должен был начаться", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя перспективы завершения конфликта на Украине. Трамп добавил, что Украина оказалась "опустошена" в результате конфликта.
https://ria.ru/20250124/tramp-1995232505.html
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в мире, украина, дональд трамп
В мире, Украина, Дональд Трамп
Трамп заявил, что конфликт на Украине должен быть завершен "немедленно"
Трамп: конфликт на Украине должен прекратиться немедленно