https://ria.ru/20250124/tramp-1995244075.html

Трамп заявил, что конфликт на Украине должен быть завершен "немедленно"

Трамп заявил, что конфликт на Украине должен быть завершен "немедленно" - РИА Новости, 24.01.2025

Трамп заявил, что конфликт на Украине должен быть завершен "немедленно"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине должен быть завершен "немедленно". РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T05:25:00+03:00

2025-01-24T05:25:00+03:00

2025-01-24T05:25:00+03:00

в мире

украина

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994922800_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_7f937cc044c6dda52188b3e19d3c5488.jpg

ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине должен быть завершен "немедленно". "Должен прекратиться немедленно. Никогда не должен был начаться", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя перспективы завершения конфликта на Украине. Трамп добавил, что Украина оказалась "опустошена" в результате конфликта.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995232505.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дональд трамп