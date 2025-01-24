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Трамп заявил, что США могут поставлять энергию всему миру сотни лет - РИА Новости, 24.01.2025
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05:23 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/tramp-1995243931.html
Трамп заявил, что США могут поставлять энергию всему миру сотни лет
Трамп заявил, что США могут поставлять энергию всему миру сотни лет - РИА Новости, 24.01.2025
Трамп заявил, что США могут поставлять энергию всему миру сотни лет
Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что США способны поставлять энергоресурсы всему миру на протяжении сотен лет. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T05:23:00+03:00
2025-01-24T05:23:00+03:00
в мире
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что США способны поставлять энергоресурсы всему миру на протяжении сотен лет. "Мы можем поставлять всему миру лучшую энергию на протяжении сотен лет", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Американский президент добавил, что запасы нефти в штате Аляска, по его мнению, превышают те, что имеет вся Саудовская Аравия.
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в мире, цены на нефть, сша, аляска, саудовская аравия, дональд трамп
В мире, Цены на нефть, США, Аляска, Саудовская Аравия, Дональд Трамп
Трамп заявил, что США могут поставлять энергию всему миру сотни лет

Трамп: США способны поставлять энергию всему миру на протяжении сотен лет

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что США способны поставлять энергоресурсы всему миру на протяжении сотен лет.
"Мы можем поставлять всему миру лучшую энергию на протяжении сотен лет", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Американский президент добавил, что запасы нефти в штате Аляска, по его мнению, превышают те, что имеет вся Саудовская Аравия.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Трамп допустил остановку финансирования НАТО
01:14
 
В миреЦены на нефтьСШААляскаСаудовская АравияДональд Трамп
 
 
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