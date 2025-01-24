https://ria.ru/20250124/tramp-1995243931.html

Трамп заявил, что США могут поставлять энергию всему миру сотни лет

Трамп заявил, что США могут поставлять энергию всему миру сотни лет - РИА Новости, 24.01.2025

Трамп заявил, что США могут поставлять энергию всему миру сотни лет

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что США способны поставлять энергоресурсы всему миру на протяжении сотен лет. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T05:23:00+03:00

2025-01-24T05:23:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что США способны поставлять энергоресурсы всему миру на протяжении сотен лет. "Мы можем поставлять всему миру лучшую энергию на протяжении сотен лет", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Американский президент добавил, что запасы нефти в штате Аляска, по его мнению, превышают те, что имеет вся Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995234941.html

сша

аляска

саудовская аравия

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в мире, цены на нефть, сша, аляска, саудовская аравия, дональд трамп