Рейтинг@Mail.ru
Число незаконных пересечений границы США упало в первые дни работы Трампа - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:36 24.01.2025 (обновлено: 10:53 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/tramp-1995238375.html
Число незаконных пересечений границы США упало в первые дни работы Трампа
Число незаконных пересечений границы США упало в первые дни работы Трампа - РИА Новости, 24.01.2025
Число незаконных пересечений границы США упало в первые дни работы Трампа
Число незаконных пересечений границы США со стороны Мексики всего за три дня нахождения Дональда Трампа на посту американского президента сократилось более чем... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T02:36:00+03:00
2025-01-24T10:53:00+03:00
в мире
сша
мексика
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995276244_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_1fa89210298d0f9a9be9e52a97ec720f.jpg
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Число незаконных пересечений границы США со стороны Мексики всего за три дня нахождения Дональда Трампа на посту американского президента сократилось более чем на треть по сравнению с последними тремя днями нахождения у власти Джо Байдена, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные властей по количеству задержанных мигрантов. Согласно приведенной статистике, общее число незаконных пересечений американско-мексиканской границы с 17 по 19 января составило 3908 случаев, из которых наибольшее количество задержаний произошло в последний день работы Байдена. В воскресенье, 19 января, в США незаконно проникли и были задержаны 1354 иностранных мигранта. В период с 20 по 22 января 2025 года число незаконных пересечений составило 2523 случая. Таким образом, количество пересечений сократилось почти на 35%. При этом в понедельник в США незаконно проникли 1073 человека, во вторник - 736, а в среду - только 714. Ранее опрошенные РИА Новости эксперты выразили уверенность в том, что политика Трампа в сфере иммиграции может значительно сократить поток нелегальных мигрантов через южную границу страны, но при этом нанесет удар по американской экономике. Эксперты отметили, что борьба с нелегальной иммиграцией была ключевым пунктом предвыборной кампании Трампа, и он может добиться значительных успехов в этом направлении. Однако полное прекращение нелегального въезда маловероятно, а массовая депортация уже находящихся в стране мигрантов станет серьезным вызовом, поскольку может "дестабилизировать американскую экономику и общество", создавая дополнительные проблемы вместо их решения. Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Трамп также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США и приказал направить к Мексике дополнительный военный контингент, вертолеты и силы разведки.
https://ria.ru/20250123/tramp-1995053829.html
https://ria.ru/20250123/tramp-1995054432.html
сша
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995276244_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aac970156b6244eb78094b8308741d91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, мексика, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Мексика, Дональд Трамп, Джо Байден
Число незаконных пересечений границы США упало в первые дни работы Трампа

Число незаконных пересечений границы США упало на 35% в первые дни работы Трампа

© Getty Images / John MooreГраница США и Мексики
Граница США и Мексики - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Getty Images / John Moore
Граница США и Мексики
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Число незаконных пересечений границы США со стороны Мексики всего за три дня нахождения Дональда Трампа на посту американского президента сократилось более чем на треть по сравнению с последними тремя днями нахождения у власти Джо Байдена, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные властей по количеству задержанных мигрантов.
Согласно приведенной статистике, общее число незаконных пересечений американско-мексиканской границы с 17 по 19 января составило 3908 случаев, из которых наибольшее количество задержаний произошло в последний день работы Байдена. В воскресенье, 19 января, в США незаконно проникли и были задержаны 1354 иностранных мигранта.
Полиция сопровождает депортированных из США в Мексику - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп запретил въезд нелегалов через южную границу США
Вчера, 00:15
В период с 20 по 22 января 2025 года число незаконных пересечений составило 2523 случая. Таким образом, количество пересечений сократилось почти на 35%. При этом в понедельник в США незаконно проникли 1073 человека, во вторник - 736, а в среду - только 714.
Ранее опрошенные РИА Новости эксперты выразили уверенность в том, что политика Трампа в сфере иммиграции может значительно сократить поток нелегальных мигрантов через южную границу страны, но при этом нанесет удар по американской экономике.
Эксперты отметили, что борьба с нелегальной иммиграцией была ключевым пунктом предвыборной кампании Трампа, и он может добиться значительных успехов в этом направлении. Однако полное прекращение нелегального въезда маловероятно, а массовая депортация уже находящихся в стране мигрантов станет серьезным вызовом, поскольку может "дестабилизировать американскую экономику и общество", создавая дополнительные проблемы вместо их решения.
Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Трамп также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США и приказал направить к Мексике дополнительный военный контингент, вертолеты и силы разведки.
Полиция сопровождает депортированных из США в Мексику - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп приказал выдворять нелегалов, попадающих в США
Вчера, 00:30
 
В миреСШАМексикаДональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала