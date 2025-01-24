Число незаконных пересечений границы США упало в первые дни работы Трампа
Число незаконных пересечений границы США упало на 35% в первые дни работы Трампа
© Getty Images / John MooreГраница США и Мексики
© Getty Images / John Moore
Граница США и Мексики
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Число незаконных пересечений границы США со стороны Мексики всего за три дня нахождения Дональда Трампа на посту американского президента сократилось более чем на треть по сравнению с последними тремя днями нахождения у власти Джо Байдена, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные властей по количеству задержанных мигрантов.
Согласно приведенной статистике, общее число незаконных пересечений американско-мексиканской границы с 17 по 19 января составило 3908 случаев, из которых наибольшее количество задержаний произошло в последний день работы Байдена. В воскресенье, 19 января, в США незаконно проникли и были задержаны 1354 иностранных мигранта.
В период с 20 по 22 января 2025 года число незаконных пересечений составило 2523 случая. Таким образом, количество пересечений сократилось почти на 35%. При этом в понедельник в США незаконно проникли 1073 человека, во вторник - 736, а в среду - только 714.
Ранее опрошенные РИА Новости эксперты выразили уверенность в том, что политика Трампа в сфере иммиграции может значительно сократить поток нелегальных мигрантов через южную границу страны, но при этом нанесет удар по американской экономике.
Эксперты отметили, что борьба с нелегальной иммиграцией была ключевым пунктом предвыборной кампании Трампа, и он может добиться значительных успехов в этом направлении. Однако полное прекращение нелегального въезда маловероятно, а массовая депортация уже находящихся в стране мигрантов станет серьезным вызовом, поскольку может "дестабилизировать американскую экономику и общество", создавая дополнительные проблемы вместо их решения.
Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Трамп также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США и приказал направить к Мексике дополнительный военный контингент, вертолеты и силы разведки.