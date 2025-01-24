https://ria.ru/20250124/tramp-1995234941.html
Трамп допустил остановку финансирования НАТО
Трамп допустил остановку финансирования НАТО - РИА Новости, 24.01.2025
Трамп допустил остановку финансирования НАТО
Президент США Дональд Трамп допустил остановку финансирования НАТО со стороны американских властей, обвинив альянс в том, что тот не защищает Вашингтон. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T01:14:00+03:00
2025-01-24T01:14:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил остановку финансирования НАТО со стороны американских властей, обвинив альянс в том, что тот не защищает Вашингтон. "Мы их защищаем, а они нас — нет. Понимаете? Так что я не уверен, что мы должны что-либо тратить, но нам определенно следует им помогать", — заявил Трамп журналистам в Белом доме. Новый хозяин Белого дома также повторил свое мнение о том, что члены альянса должны поднять расходы на оборону с двух до пяти процентов ВВП. В четверг, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до пяти процентов от их ВВП. Он отметил, что многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство о двух процентов расходов на оборону, пока он сам не настоял на соблюдении этого показателя.
https://ria.ru/20250124/tramp-1995233009.html
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в мире, сша, давос, дональд трамп, нато
В мире, США, Давос, Дональд Трамп, НАТО
Трамп допустил остановку финансирования НАТО
Трамп допустил остановку финансирования НАТО, потому что альянс не защищает США