https://ria.ru/20250124/tramp-1995234941.html

Трамп допустил остановку финансирования НАТО

Трамп допустил остановку финансирования НАТО - РИА Новости, 24.01.2025

Трамп допустил остановку финансирования НАТО

Президент США Дональд Трамп допустил остановку финансирования НАТО со стороны американских властей, обвинив альянс в том, что тот не защищает Вашингтон. РИА Новости, 24.01.2025

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил остановку финансирования НАТО со стороны американских властей, обвинив альянс в том, что тот не защищает Вашингтон. "Мы их защищаем, а они нас — нет. Понимаете? Так что я не уверен, что мы должны что-либо тратить, но нам определенно следует им помогать", — заявил Трамп журналистам в Белом доме. Новый хозяин Белого дома также повторил свое мнение о том, что члены альянса должны поднять расходы на оборону с двух до пяти процентов ВВП. В четверг, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до пяти процентов от их ВВП. Он отметил, что многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство о двух процентов расходов на оборону, пока он сам не настоял на соблюдении этого показателя.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995233009.html

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в мире, сша, давос, дональд трамп, нато