https://ria.ru/20250124/tramp-1995233159.html
Трамп заявил, что развитие ИИ не станет угрозой для рабочих мест в США
Трамп заявил, что развитие ИИ не станет угрозой для рабочих мест в США - РИА Новости, 24.01.2025
Трамп заявил, что развитие ИИ не станет угрозой для рабочих мест в США
Президент США Дональд Трамп заверил, что активное развитие искусственного интеллекта в стране не станет угрозой для рабочих мест, а напротив, создаст... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T00:38:00+03:00
2025-01-24T00:38:00+03:00
2025-01-24T00:38:00+03:00
в мире
сша
китай
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg
ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заверил, что активное развитие искусственного интеллекта в стране не станет угрозой для рабочих мест, а напротив, создаст дополнительные возможности для американцев. "Это создаст огромное количество рабочих мест. Это также принесет много пользы, в том числе для медицинских исследований, таких как поиск лекарств от рака. Это окажет огромное положительное влияние. И, знаете, мы хотим быть впереди Китая. Сейчас мы значительно опережаем Китай", — заявил Трамп в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете.
https://ria.ru/20250124/tramp-1995231321.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dee0ac806cead23066da8464d5c94c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, дональд трамп
В мире, США, Китай, Дональд Трамп
Трамп заявил, что развитие ИИ не станет угрозой для рабочих мест в США
Трамп: развитие ИИ не станет угрозой для рабочих мест в США