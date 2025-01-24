https://ria.ru/20250124/tramp-1995233159.html

Трамп заявил, что развитие ИИ не станет угрозой для рабочих мест в США

Трамп заявил, что развитие ИИ не станет угрозой для рабочих мест в США - РИА Новости, 24.01.2025

Трамп заявил, что развитие ИИ не станет угрозой для рабочих мест в США

Президент США Дональд Трамп заверил, что активное развитие искусственного интеллекта в стране не станет угрозой для рабочих мест, а напротив, создаст... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T00:38:00+03:00

2025-01-24T00:38:00+03:00

2025-01-24T00:38:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заверил, что активное развитие искусственного интеллекта в стране не станет угрозой для рабочих мест, а напротив, создаст дополнительные возможности для американцев. "Это создаст огромное количество рабочих мест. Это также принесет много пользы, в том числе для медицинских исследований, таких как поиск лекарств от рака. Это окажет огромное положительное влияние. И, знаете, мы хотим быть впереди Китая. Сейчас мы значительно опережаем Китай", — заявил Трамп в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995231321.html

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в мире, сша, китай, дональд трамп