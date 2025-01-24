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Трамп заявил, что Китай платит США сотни миллиардов долларов
Трамп заявил, что Китай платит США сотни миллиардов долларов - РИА Новости, 24.01.2025
Трамп заявил, что Китай платит США сотни миллиардов долларов
Президент США Дональд Трамп заявил, что КНР платит Вашингтону сотни миллиарды долларов благодаря введенным им тарифам на импорт китайских товаров. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T00:35:00+03:00
2025-01-24T00:35:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что КНР платит Вашингтону сотни миллиарды долларов благодаря введенным им тарифам на импорт китайских товаров. "Китай уже платит много тарифов… Они платят сотни миллиардов долларов. Они никогда не платили и десяти центов, пока я не пришел", - сообщил он журналистам в Белом доме. Отношения Пекина и Вашингтона значительно "охладели" еще во время первого президентского срока Дональда Трампа (2017-2021), начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась, но даже усугубилась - ряд инцидентов, в том числе визит на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и уничтожение США китайского аэростата в воздушном пространстве Америки, - привели к новому раунду дипломатического противостояния и бойкоту Китаем сотрудничества с США по целому ряду направлений, в том числе по линии оборонных ведомств.
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в мире, сша, китай, дональд трамп, джо байден, нэнси пелоси
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Джо Байден, Нэнси Пелоси
Трамп заявил, что Китай платит США сотни миллиардов долларов
Трамп: Китай платит США сотни миллиардов долларов благодаря тарифам на импорт