https://ria.ru/20250124/tramp-1995231723.html

Трамп подписал указ о превращении США в мировой центр криптоиндустрии

Трамп подписал указ о превращении США в мировой центр криптоиндустрии - РИА Новости, 24.01.2025

Трамп подписал указ о превращении США в мировой центр криптоиндустрии

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал исполнительный указ о создании рабочей группы для превращения США в "мировую столицу" криптоиндустрии. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T00:07:00+03:00

2025-01-24T00:07:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал исполнительный указ о создании рабочей группы для превращения США в "мировую столицу" криптоиндустрии. "Это исполнительный указ о крипто. Вы формируете внутреннюю рабочую группу, чтобы сделать Америку мировой столицей криптоиндустрии под вашим руководством", - сообщил диктор в ходе подписания Трампом документа. Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий. Стоимости биткоина в течение месяца после победы Трампа обновила исторический максимум, превысив на бирже отметку в 108 тысяч долларов. В начале декабря Трамп заявил, что номинирует Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ожидается, что он сделает политику регулятора более дружелюбной по отношению к криптовалютам в сравнении с действующей администрацией президента Джо Байдена.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995231321.html

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в мире, сша, америка, дональд трамп, джо байден