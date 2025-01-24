https://ria.ru/20250124/tramp-1995231321.html
Трамп подписал указ о превращении США в "мировую столицу" ИИ
Трамп подписал указ о превращении США в "мировую столицу" ИИ - РИА Новости, 24.01.2025
Трамп подписал указ о превращении США в "мировую столицу" ИИ
Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о политике по превращению США в "мировую столицу" искусственного интеллекта. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T00:02:00+03:00
2025-01-24T00:02:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о политике по превращению США в "мировую столицу" искусственного интеллекта. "Это указ, объявляющий политику администрации, чтобы сделать Америку мировой столицей искусственного интеллекта, доминировании и лидировании в мире", - сообщил диктор во время трансляции в ходе подписания Трампом документа.
https://ria.ru/20241206/tramp-1987640059.html
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в мире, сша, америка, дональд трамп
В мире, США, Америка, Дональд Трамп
Трамп подписал указ о превращении США в "мировую столицу" ИИ
Президент США Трамп подписал указ о превращении страны в "мировую столицу" ИИ